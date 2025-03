VANCOUVER, BC - 10. März 2025 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5) ("Giant Mining" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ernennung von Herrn Jeff Bickel zum Mitglied des technischen Beirats bekanntzugeben.

Herr Bickel ist ein äußerst erfahrener Geologe, spezialisiert auf die Exploration und Entwicklung von Kupfervorkommen, mit Expertise in Ressourcenschätzung, geologischer Modellierung, Explorationsprogrammen, Minenplanung und den technischen Aspekten des In-Situ-Recovery (ISR)-Bergbaus. Seine Tätigkeit im Bereich des ISR-Bergbaus beinhaltete transdisziplinäre Projekte, die Geologie, Hydrogeologie, Metallurgie, Minengenehmigungen, Umweltstudien und das Management von Betriebsdaten umfassten, wodurch sein Beitritt zum Beirat von Giant Mining dem Unternehmen eine strategische Bereicherung bietet.

Derzeit ist Herr Bickel bei RESPEC Company LLC (ehemals Mine Development Associates) tätig und leitet dort das Geologenteam. Sein Team bietet Beratung in allen Bereichen des Bergbausektors und ist auf Ressourcenschätzung, geologische Modellierung und Explorationsplanung für Grund- und Edelmetalle spezialisiert. Herr Bickel verfügt über besondere Erfahrung in diesen Dienstleistungen für Kupfervorkommen.

Im Laufe seiner Karriere spielte Herr Bickel eine wichtige Rolle im Bergbausektor und erweiterte seine Expertise in der Optimierung von ISR-Bergbau-Verfahren. Er hält einen Bachelor of Science in Geologie von der Arizona State University.

David Greenway, CEO von Giant Mining, heißt Herrn Bickel willkommen. "Wir sind begeistert, Jeff beim Team von Giant Mining willkommen zu heißen", sagte David Greenway, President und CEO von Giant Mining. "Seine umfassende Erfahrung in geologischer Modellierung, dem Management von Bohrprogrammen und im ISR-Bergbau passt perfekt zu unserer Wachstumsstrategie. Seine Expertise in der Integration von Geologie, Hydrogeologie, Metallurgie und Umweltstudien für In-situ-Bergbau-Projekte wird bei unseren weiteren Explorations- und Entwicklungsarbeiten von unschätzbarem Wert sein.

Jeff hat sein tiefes Verständnis für geologische und technische Verfahren durch frühere Kollaborationen mit RESPEC Company LLC, in denen seine Arbeit unsere Explorationsinitiativen bedeutend vorantrieb, bereits unter Beweis gestellt. Wir freuen uns darauf, sein Wissen und seine Führung bei der Erweiterung unserer Mineralprojekte zu nutzen."

Update zu Warrant-Einnahmen und ausstehenden handelsfähigen Warrants (BFG.WT)

Das Unternehmen hat kürzlich mehr als 3 Millionen Dollar aus der Ausübung von Warrants erhalten, was die Finanzposition von Giant Mining weiter stärkt und andauernde Explorations- und Entwicklungsaktivitäten unterstützt.

Nach der Ausübung bleiben 5.914.500 handelsfähige Warrants weiterhin ausstehend und laufen am 1. Mai 2025 aus.

David Greenway fügte hinzu: "Das Unternehmen dankt seinen Aktionären für ihre andauernde Unterstützung und plant, sein Kapital auf die Arbeiten zur weiteren Entwicklung des Kupfer-Silber-Gold-Vorkommens Majuba Hill zu konzentrieren. Das Unternehmen arbeitet unermüdlich an der weiteren Exploration und Entwicklung der historischen Silber-Gold-Mine Majuba, die in der Nähe von wichtiger Infrastruktur in der besten Bergbaurechtsprechung der Welt, Nevada, liegt. Die USA wollen ihre Abhängigkeit von ausländischen strategischen Ressourcen reduzieren, und wir bei Giant Mining hoffen, bei der Erreichung dieses Ziels eine wichtige Rolle zu spielen."

Über Giant Mining Corp.

Das Hauptaugenmerk von Giant Mining Corp. ist auf die Identifizierung, den Erwerb und den Ausbau von in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Projekten gerichtet, um der zunehmenden weltweiten Nachfrage nach kritischen Metallen zu begegnen. Diese Nachfrage wird durch Initiativen wie den Green New Deal in den Vereinigten Staaten und ähnliche Programme mit Klimaschwerpunkt weltweit angeheizt, da sie erhebliche Mengen an Kupfer, Silber und Gold für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energieinfrastruktureinrichtungen und die Modernisierung sauberer und erschwinglicher Energiesysteme erfordern.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) von Reno (Nevada) entfernt liegt. Majuba Hill befindet sich in einer bergbaufreundlichen Rechtsprechung mit vorteilhaften Vorschriften und hat das Potenzial, eine der nächsten großen Kupferlagerstätten zu werden, die für die Deckung des steigenden Bedarfs an diesem roten Metall entscheidend ist.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als "Market Regulator" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Für das Board von Giant Mining Corp.

"David Greenway"

David C. Greenway

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

E: info@giantminingcorp.com

T: 1 (236) 788-0643

www.giantminingcorp.com

https://www.instagram.com/giantmining, Facebook, Twitter, LinkedIn

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen. Diese Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen. Daher sollten diese Aussagen nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf den von ihm getroffenen Annahmen, den ihm derzeit verfügbaren Informationen und anderen Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Aufgrund von Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich der Risiken und Unwägbarkeiten, die das Unternehmen in seinen öffentlichen Wertpapierunterlagen angibt, können die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78817Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78817&tr=1



