In der vergangenen Woche gab es ein regelrechtes Kursfeuerwerk am deutschen Aktienmarkt. Angetrieben von der Hoffnung auf einen deutlichen Konjunkturimpuls durch mehr Schulden hat auch der DAX ein neues Rekordhoch erklommen. Vorne mit dabei waren die Aktien der Deutschen Bank.Damit war vor der Bundestagswahl nicht zu rechnen: Die neue Regierung will Rekordschulden für die Verteidigung aufnehmen und für eine halbe Billion Euro ein Sondervermögen mit einer Laufzeit von zehn Jahren auflegen, das in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...