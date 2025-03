Leipzig (ots) -Schockierende Ergebnisse aus dem Labor: Dogorama (https://dogorama.app/de-de/blog/salmonellen-im-barf-labor-test-von-5-fertig-barf-produkten-im-dogorama-vergleich/) hat fünf Fertig-BARF-Produkte mikrobiologisch untersuchen lassen und in zwei Produkten bedenkliche Keimbelastungen festgestellt - darunter krankheitserregende Bakterien wie Salmonellen und Escherichia coli. Diese können nicht nur Hunde, sondern auch Menschen gefährden. Die Untersuchung erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Institut für Lebensmittelhygiene der Universität Leipzig.Erhöhte Keimbelastung und GesundheitsrisikenWährend einige Produkte unauffällig blieben, wurden in zwei der getesteten Fertig-BARF-Produkten erhöhte Keimbelastungen festgestellt. Besonders alarmierend: Der Nachweis von Salmonellen, die schwere gesundheitliche Probleme verursachen können. Auch erhöhte E. coli-Werte wurden in mehreren Proben festgestellt, was auf mögliche Hygienemängel bei der Herstellung oder Lagerung hinweist.Die wichtigsten Erkenntnisse im Überblick:- In zwei getesteten Produkten wurden Salmonellen nachgewiesen.- Hohe Keimbelastungen, darunter Escherichia coli und Pseudomonaden, wurden festgestellt.- Mögliche Hygienemängel während der Produktion und Lagerung könnten für die Verunreinigung verantwortlich sein.- Verbraucher:innen sollten bei der Auswahl von Fertig-BARF-Produkten besonders auf Qualitätskontrollen und Hygiene achten.Verbraucherschutz im FokusFür Dogorama steht der Schutz der Verbraucher:innen an erster Stelle, daher fordern wir strengere Kontrollen für Fertig-BARF-Produkte. "Unsere Untersuchung zeigt, dass nicht alle Fertig-BARF-Produkte sicher sind. Hundebesitzer:innen sollten sich bewusst sein, dass rohes Futter ein potenzielles Risiko darstellt, wenn es nicht unter strengen hygienischen Bedingungen hergestellt wird", erklärt Dogorama-Geschäftsführer Jan Wittmann.Dogorama hat die umfassenden Testergebnisse in einem detaillierten Bericht veröffentlicht, um Hundebesitzer:innen bestmögliche Transparenz zu bieten. Der gesamte Testbericht mit allen Laborergebnissen und Expertenmeinungen kann hier abgerufen werden: https://ots.de/02uza7Pressekontakt:Jan WittmannDogorama GmbHFloßplatz 604107 LeipzigE-Mail: presse@dogorama.deWeb: https://dogorama.app/Original-Content von: Dogorama GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136483/5986943