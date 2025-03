Die Wall Street befindet sich nach wie vor in einer tiefgreifenden Korrektur. Während der S&P-500-Index gerade noch so die 200-Tage-Linie halten konnte, befinden sich der Russell 2000 als auch der Nasdaq 100 bereits darunter. Könnte schon bald eine technische Gegenreaktion folgen? Derweil zeigt der DAX weiterhin Relative Stärke und befindet sich in...

Den vollständigen Artikel lesen ...