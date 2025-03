Strausberg, 10. März 2025 (ots) -Der Generalinspekteur, General Carsten Breuer, übergibt am 14. März 2025 in der Julius-Leber-Kaserne in Berlin die Heimatschutzkräfte der Bundeswehr vom Territorialen Führungskommando an das Kommando Heer.Zugleich wird während des Appells durch den Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Alfons Mais, eine Heimatschutzdivision, also ein vierter Heeresgroßverband, aufgestellt, in der diese Kräfte zusammengefasst werden.Mit dem Osnabrücker Erlass von 2024 wurden die Kompetenzen und Verantwortungen der Teilstreitkräfte für ihre Dimension geschärft. Für das Heer bedeutet dies unter anderem die Verantwortungsübernahme für die Heimatschutzkräfte der Bundeswehr. Diese wurden bisher von den Landeskommandos der 16 Bundesländer geführt und umfassen aktuell 37 Kompanien und fünf Regimenter. Zum 1. April 2025 wird dann ein sechstes Heimatschutzregiment in Altengrabow aufgestellt.Zu den Aufgaben außerhalb des Spannungs- oder Verteidigungsfalls gehört für den Heimatschutz die Amtshilfe bei Naturkatastrophen oder schweren Unglücksfällen. Im Verteidigungsfall ist der Operationsraum der Heimatschutzkräfte das Territorium der Bundesrepublik Deutschland.Gemeinsam mit anderen staatlichen und zivilen Akteuren schützen und verteidigen sie dann Deutschlands territoriale Integrität und seine Bürgerinnen und Bürger. Darüber hinaus stellen sie den Aufmarsch der alliierten Streitkräfte über und durch Deutschland an die NATO-Ostflanke sowie die Schutz- und Sicherungsaufgaben lebens- und verteidigungswichtiger Infrastruktur sicher.Medienvertretende sind herzlich eingeladen, den feierlichen Appell zu begleiten. Bitte akkreditieren Sie sich dazu bis Dienstag, den 11. März 2025, 16 Uhr, mit beiliegendem Formular beim Presse- und Informationszentrum des Heeres.Termin: Freitag, 14. März 2025, 08:00 UhrAdresse: Hauptwache, Julius-Leber-Kaserne, Kurt-Schumacher-Damm 41, 13405 BerlinAnmeldung: Erforderlich mit beiliegendem Akkreditierungsformular bis Dienstag, 11. März 2025, 16 UhrAblauf:08:00 - 08:45 Uhr Eintreffen der Medienvertretenden (inkl. Überprüfung der mitgeführten Technik)danach Transfer zum Pressezelt09:20 Einweisung in das Presseprogramm09:50 Uhr Einmarsch der Abordnungen09:55 Uhr Einmarsch der Truppenfahnen10:00 Uhr Beginn Appellca. 10:45 Uhr Ende des Presseprogramms/Pressear- beitszeitHinweise für die Medien:- Ohne vorherige Akkreditierung ist kein Zugang zur Veranstaltung möglich.- Eine Anmeldung/Akkreditierung bedeutet keine Zusage.- Wir bestätigen Ihnen die Teilnahmemöglichkeit.- Eine Nachakkreditierung ist nicht möglich.- Dem Wetter angepasste Kleidung und festes Schuhwerk werden empfohlen.- Es besteht keine Möglichkeit, ihr Fahrzeug in der Liegenschaft Julius-Leber-Kaserne abzustellen. Nutzen Sie hier bitte die örtlichen Parkplätze vor der Kaserne. Eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum des HeeresTelefon: +49 (0) 3341 / 58 - 1511E-Mail: kdohpizhpresse@bundeswehr.orgOriginal-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127975/5986970