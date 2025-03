(shareribs.com) London 10.03.2025 - Die Ölpreise starten mit weiteren Verlusten in die neue Handelswoche. Jüngste Nachfragesorgen und ein steigendes Angebot belasten die Notierungen. Die Ölpreise haben in der vergangenen Woche erneut nachgegeben. Für Brent-Rohöl war es der dritte, für WTI-Rohöl der siebte Rückgang in Folge. Die Preise werden durch die erratischen handelspolitischen Entscheidungen ...

