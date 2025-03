Hauptstand von GigaDevice in Halle 5, Stand 5-129 11. bis 13. März

GigaDevice, ein führendes Halbleiterunternehmen mit Schwerpunkt auf Flash-Speicher, 32-Bit-Mikrocontroller (MCUs), Sensoren, Analogprodukte und -lösungen, hat seine Teilnahme an der Embedded World angekündigt und wird dort seine neuesten Entwicklungen in den Bereichen Flash- und MCU-Technologien präsentieren.

Auf der Messe wird das Unternehmen die hohe Resilienz und Anpassbarkeit seiner Lösungen in vier strategisch wichtigen, aber unterschiedlichen Anwendungsbereichen demonstrieren: Edge-KI, industrielle und erneuerbare Energie, Automobilsektor und Konnektivität.

Die Embedded World findet ab 11. März in Nürnberg statt und gehört zu den weltweit führenden Symposien für Entwickler und Architekten von Embedded-Systemen. Der Hauptstand von GigaDevice befindet sich in Halle 5, Stand 5-129.

Edge-KI mit intelligenteren Lösungen transformieren

KI-Algorithmen für ein Neural Net AFCI auf Basis der GD32H7 MCU

Die hochmoderne Arc Fault Circuit Interrupter-(AFCI-)Technologie von GigaDevice bietet elektrische Sicherheit in gewerblichen und industriellen Umgebungen, indem sie gefährliche Lichtbogenfehler in Echtzeit erkennt und so elektrische Brände verhindert. Die Demo basiert auf dem GD32H7 mit einer Abtastrate von 500 K und 12 ADC-Kanälen für Echtzeit-KI-Inferenz und nutzt ein Deep Convolutional Neural Network, das 4.096 Abtastpunkte verarbeitet. Das System ermöglicht die präzise Erkennung von abnormalen Lichtbögen, die sie von harmlosen Vorgängen unterscheidet. Das Modell ist mit verschiedenen Hardwarekomponenten kompatibel und ermöglicht ein Ein-Klick-Training für Edge-KI in einer adaptiven Recheninfrastruktur. Mit modernster Erkennung und intelligenten Schutzfunktionen unterstreicht GigaDevice seine Innovationskraft im Bereich der elektrischen Sicherheit.

Schlüsselworterkennung:Offline-KI-Lösung für GD32W515 mit anpassbarem Training und minimalem Speicherbedarf

Die Offline-Schlüsselworterkennungslösung von GigaDevice, die auf dem GD32W515-Referenzdesign basiert, verwendet einen optimierten KI-Algorithmus, der eine minimale Nutzung des Arbeitsspeichers erlaubt und dabei erstklassige Ergebnisse liefert. Außerdem wird eine Companion-Software entwickelt, die eine einfache Anpassung von Schlüsselwörtern und ein Retraining in weniger als 24 Stunden ermöglicht. Die Lösung unterstützt sowohl Training mit als auch ohne Zielsprachproben und bietet eine hohe Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen. Ferner entwickelt das Unternehmen eine Onlinefunktion zur Schlüsselworterkennung für den GD32W515, die seine Fähigkeiten weiter verbessert.

Optimierung industrieller Prozesse mit Innovationen für erneuerbare Energien

Echtzeit-Bewegungssteuerung in industriellen und Erneuerbare-Energien-Systemen

Der GD32H75E ermöglicht eine Echtzeit-EtherCAT-Servosteuerung für die industrielle Automatisierung und unterstützt das CiA-402-Protokoll sowie eine nahtlose TwinCAT-Integration. Er bietet präzise Bewegungssteuerung durch den Profile Position-Modus (PP), 30 Homing-Modi (HM), den Cyclic Synchronous Position-Modus (CSP) mit trapezförmiger Bewegungsplanung für gleichmäßige und spielfreie Betriebsarten, die für präzises Homing erforderlich sind.

Bi-direktionaler Wechselrichter für Energiespeicher

Auf Basis seiner GD32G553 MCU hat GigaDevice einen bidirektionalen Energiespeicher-Wechselrichter entwickelt. Dieses System ermöglicht den Energiefluss zwischen Batterie und Stromnetz und verbessert so die Stromstabilität. Es basiert auf einem modularen Design mit zwei MCUs, die die dreischichtige (LLC, Buck/Boost und Inverter/PFC) Architektur steuern.

Verbesserte Fahrzeug-Performance durch leistungsstarke Elektronik

Serieller NOR-Flash für Automobilanwendungen

Die GD25/55-Produktfamilie der seriellen NOR-Flash-Speicher von GigaDevice wurde entsprechend den ISO 26262:2018 ASIL D-Standards für die funktionale Sicherheit in der Automobilindustrie zertifiziert und erfüllt alle Vorgaben von AEC-Q100-Klasse 1. Der Flash-Speicher mit einer Kapazität von 2 Mb bis 2 Gb verfügt über 1-, 2-, 4- und 8-Kanal-Kommunikationsmodi und eine Datendurchsatzrate von 400 MB/s. Damit wird die Herstellung hochwertiger Produkte ermöglicht, die den strengen Anforderungen von Automobilanwendungen gerecht werden.

Die zweite Generation der GD32A7-Produktfamilie von GigaDevice für den Automobilsektor, die auf einem extrem leistungsfähigen Arm® Cortex®-M7-Kern aufbaut, liefert verbesserte Rechenleistung, Sicherheit und umfangreiche Peripheriegeräte für Anwendungen wie Karosseriesteuerung, Telematik, Beleuchtung und Batteriemanagement. Am Stand können Besucher mehrere Demonstrationen auf Basis von GD32A7 erleben, darunter sichere Kommunikation, BDC, BMS und ADB.

Nahtlose Smart Home- und IoT-Konnektivität

Die GD32VW553 Matter-Lösung von GigaDevice nutzt einen leistungsstarken RISC-V-Kern mit 160 MHz, um eine nahtlose und sichere Datenübertragung in komplexen Smart Home- und IoT-Anwendungen zu ermöglichen. Dank der Unterstützung für Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ax) und Bluetooth LE 5.2 lässt sich das Evaluierungsboard problemlos in Matter-Ökosysteme integrieren, sodass Geräte über die Tuya Smart App gesteuert werden können.

Embedded World-Ausstellerforum

GigaDevice wird am Mittwoch, 12. März, in zwei Ausstellerforen in Halle 5, Stand 210 vertreten sein

14.30 bis 15.00 Uhr Neue Anwendungen mit neuen Flash-Speicherprodukten von GigaDevice von Conrado Canio

15.00 bis 15.30 Uhr Vor-Ort-Bereitstellung und Lebenszyklusmanagement für Mikrocontroller im Zeitalter von CRA von Ren Sun (GigaDevice) und Gordon Fairley (Kudelski)

Weitere Informationen finden Sie auf der GigaDevice-Website unter www.gigadevice.com oder besuchen Sie den Stand von GigaDevice: Halle 5, Stand 5-129.

Über GigaDevice

GigaDevice Semiconductor Inc. (SSE-Tickersymbol: 603986) ist ein weltweit führender Fabless-Anbieter. Gegründet wurde das Unternehmen im April 2005 mit Hauptsitz in Peking, China, und Zweigstellen in vielen Ländern und Regionen weltweit, um Kunden lokale Supportleistungen anzubieten.

GigaDevice will als treibende Kraft ein umfassendes Ökosystem mit vier Hauptproduktlinien aufbauen Flash-Speicher, MCU, Sensoren und Analogtechnik und bietet eine breite Palette von Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Industrie, Automobil, Computer, Unterhaltungselektronik, IoT, Mobilfunk, Netzwerke und Kommunikation an. GigaDevice hat die ISO26262:2018-Zertifizierung für funktionale Sicherheit in der Automobilindustrie nach ASIL D, die IEC 61508-Zertifizierung für funktionale Sicherheit in der Produktion sowie die Zertifizierungen nach ISO9001, ISO14001, ISO45001 und Duns erhalten. Mit dem Ziel, das Technologieangebot für Kunden kontinuierlich zu erweitern, hat GigaDevice auch strategische Allianzen mit führenden Gießereien, Montage- und Testanlagen geschlossen, um das Supply Chain-Management zu optimieren. Für weitere Informationen besuchen Sie www.gigadevice.com.

*GigaDevice und seine Logos sind Marken oder eingetragene Marken von GigaDevice Semiconductor Inc. Andere Namen und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

