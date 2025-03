So startet der DAX in die neue Woche, und das ist jetzt wichtig für den deutschen Leitindex. Außerdem im Fokus: die Aktien von Traton und LEG Immobilien. Nach den deutlichen Verlusten vom Freitag hat sich der deutsche Aktienmarkt zum Auftakt der neuen Woche berappelt. Leichte Unterstützung kommt von den US-Indizes, die sich am Freitag nach dem Ende des europäischen Handels doch noch deutlich fangen konnten. Bis dahin hatten sie eher negativ auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...