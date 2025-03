Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Der Zinsanstieg bei der 10-jährigen Rendite Deutschland hinterlässt auch in ihrem Spiegelbild - sprich beim Euro-Bund-Future - bemerkenswerte Spuren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren habe das Zinsbarometer hier eine Dreiecksformation ausgeprägt. Dieses Konsolidierungsmuster sei nun nach unten verlassen worden. Begleitet werde der beschriebene Ausbruch durch sich wieder öffnende Bollinger Bänder (untere Begrenzung akt. bei 127,59) - nach der vorangegangenen Seitwärtsphase ein weiteres Indiz, dass ein neuer Trend etabliert worden sei. In der Konsequenz sollten Anleger einen Test des Mehrjahrestiefs vom Oktober 2023 bei 126,62 einkalkulieren. Aus der Höhe des diskutierten Dreiecks ergebe sich sogar ein rechnerisches Abschlagspotenzial von gut 12 "big figures". Auf dem Weg nach Süden würden die horizontalen Unterstützungen bei knapp 120 ein wichtiges Etappenziel bilden. Um das angeschlagene Chartbild zu stabilisieren, müsste der Euro-Bund-Future zumindest die untere Dreiecksbegrenzung (akt. bei 131,84) zurückerobern. (10.03.2025/alc/a/a) ...

