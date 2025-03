Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures ist zuletzt massiv unter Druck geraten und hat am Donnerstag bei 126,64 ein neues Kontrakttief markiert, so die Analysten der Helaba.Die Indikatoren würden sich unisono gen Süden oder stehen auf Verkauf richten. Der ADX ziehe dabei wieder an und untermauere das DMI-Signal. Zu leichten Überverkauft-Indikationen seitens des RSI und des Stochastic sei es zwar inzwischen gekommen. Trotz der jüngsten Stabilisierung sollten weitere Kursverluste aber nicht ausgeschlossen werden. Das 38,2%-Retracement des Kursrutsches seit Monatsbeginn zeige sich bei 128,90. Aufgrund der hohen Abwärtsdynamik der letzten Woche würden sich weitere Widerstände erst bei 129,41, 130,22 und 130,40 finden. (10.03.2025/alc/a/a) ...

