Nach China und Nordamerika hat Tesla auch in Europa die ersten Exemplare des überarbeiteten Model Y an Kunden übergeben. Zu den bisher zugelassenen Vorführwagen gesellen sich nun also auch die Fahrzeuge aus der "Launch Series" in Kundenhand. Die ersten Fahrzeugübergaben fanden bereits am Freitag statt, wie Tesla über seine Social-Media-Accounts verbreitet. Auch am Wochenende fanden noch einige Auslieferungen statt, electrive konnte bereits eines ...

