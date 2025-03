DJ Deliveroo zieht sich aus Hongkong zurück

Von Cristina Gallardo

DOW JONES--Der britische Online-Essenslieferdienst Deliveroo zieht sich aus Hongkong zurück, indem er einige Vermögenswerte an den Wettbewerber Foodpanda verkauft, der zum Delivery-Hero-Konzern gehört. Außerdem schließt er laut Mitteilung einige Aktivitäten. Deliveroo begründete die Entscheidung mit "mehreren spezifischen Dynamiken auf dem Hongkonger Markt". Finanzielle Details nannte der Konzern nicht.

Hongkong machte laut Deliveroo im vergangenen Jahr 5 Prozent des Bruttotransaktionswertes der Gruppe aus. Die Plattform von Deliveroo in Hongkong soll bis zum 7. April in Betrieb bleiben. Delivery Hero sagte, dass Deliveroo-Kunden und -Kuriere in Hongkong auf die Foodpanda-Plattform umgeleitet und weitere Verkäufer auf die Plattform aufgeschaltet werden.

