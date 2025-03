© Foto: Eli Hartman/AP/dpa

Der Öl-Preis beweget sich seit Januar abwärts. Für den Verbraucher könnte dies eine weitere Verbilligung des Spritpreises bedeuten. Brent-Rohöl fiel bis 05:45 MEZ um 31 Cent oder 0,4 Prozent auf 70,05 US-Dollar pro Barrel. Am Freitag stieg der Preis noch um 90 Cent. Derzeit erholt sich der Preis wieder leicht auf 70,40 (Stand 9:00 Uhr MEZ), fällt aber stetig seit seinem Hoch im Januar. Das Rohöl US-West Texas Intermediate (WTI) sank um 35 Cent oder 0,5 Prozent auf 66,69 US-Dollar pro Barrel, in der vorherigen Handelssitzung am Freitag war der Preis noch um 68 Cent gestiegen. WTI verzeichnete den siebten Wochenrückgang in Folge - die längste Verlustserie seit November 2023 - während Brent …