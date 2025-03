NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Traton nach Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Volkswagen-Nutzfahrzeugholding habe mit Umsatz und bereinigtem operativem Ergebnis (Ebit) die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Jose Asumendi am Montag in einer ersten Reaktion. Der Ausblick auf 2025 gehe von einer Verlangsamung der weltweiten Konjunkturdynamik sowie einem Rückgang der Lkw-Nachfrage in den wichtigsten Märkten aus, könnte sich aber als vorsichtig erweisen. Die Konsensprognosen lägen derzeit am oberen Ende der Unternehmens-Zielspannen./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2025 / 07:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2025 / 07:35 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000TRAT0N7