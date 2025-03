Frankfurt am Main (ots) -Soziallotterie unterstützt die Sporthilfe zugunsten der besten paralympischen und deaflympischen Nachwuchsathletinnen und -athletenDie Deutsche Postcode Lotterie unterstützt die Sporthilfe im Jahr 2025 mit einer Spendensumme in Höhe von 100.000 Euro. Der Betrag fließt direkt in die Grundförderung der Sporthilfe-geförderten paralympischen und deaflympischen Nachwuchsathletinnen und -athleten.Die finanzielle Unterstützung der Sporthilfe ist für Deutschlands beste paralympische und deaflympische Nachwuchsathletinnen und -athleten die grundlegende Basis, um ihre sportlichen Ziele zu verfolgen. Aktuell fördert die Sporthilfe rund 290 Athletinnen und Athleten in 31 Sportarten aus dem paralympischen und Gehörlosensport, darunter 120 im Talent-Team.Karsten Petry, im Sporthilfe-Vorstand verantwortlich für die Bereiche Marketing, Vertrieb und Events: "Wir freuen uns sehr über die wertvolle Unterstützung der Deutschen Postcode Lotterie zugunsten der von der Sporthilfe geförderten Nachwuchsathletinnen und -athleten im Para- und Gehörlosensport. Besonders diese jungen Menschen, die am Anfang ihrer paralympischen Reise stehen, inspirieren durch ihre Resilienz. Sie sind Vorbilder, die uns allen zeigen, wie man trotz Einschränkungen große Widerstände überwinden kann."Katja Diemer, Head of Charities bei der Deutschen Postcode Lotterie: "Wir freuen uns, dass wir dank unserer zahlreichen Lotterie-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern, die von der Sporthilfe geförderten paralympischen und deaflympischen Athletinnen und Athleten unterstützen können. Zusammen mit der Sporthilfe und allen weiteren über 3.100 Organisationen, die wir seit dem Start unserer Lotterie im Jahr 2016 bereits unterstützt haben, zeigen wir: Zusammen setzen wir uns für Mensch und Natur und eine bessere Welt ein - das ist unser PostcodeEffekt. Und die Sporthilfe-Förderung trägt dazu bei."Über die Deutsche Postcode LotterieDie Deutsche Postcode Lotterie ist eine Soziallotterie. Das heißt: Es gehen mindestens 30 Prozent aller Loseinnahmen an Projekte aus den Bereichen Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz. So förderte die Postcode Lotterie seit ihrer Gründung 2016 in Deutschland bereits über 6.500 grüne und soziale Projekte mit mehr als 330 Millionen Euro._________________________________________________________________________"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, PwC Deutschland, Deutsche Post und Generali & Deutsche Vermögensberatung. Sie unterstützen die Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportler:innen und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.Die Sporthilfe wird gefördert durch das Bundesministerium des Innern und für Heimat aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeYannick WenigOtto-Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel.: 0151-11313776E-Mail: yannick.wenig@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/5987070