Hamburg (ots) -Neuer Prediger auf Bibel TV: Wilkin van de KampSa., 05. und 12. April, 14:30 Uhr: Wilkin van de Kamp: Die sieben Wunder in Jerusalem. In den letzten achtzehn Stunden bevor Jesus starb, führte Gott vollständig Regie über das, was auf Golgatha geschah. Jedes Ereignis war von Gott eingegeben. Ausgeführt wurde es von römischen Soldaten. Der christliche Autor Wilkin van de Kamp ist überzeugt: Nicht zufällig hat Jesus sieben Mal geblutet. Jedes Mal war es ein prophetisches Geschehen, das bereits hunderte Jahre zuvor vorhergesagt war.Sa., 19. und 26. April, 06:45 und 14:30 Uhr: Frei sein mit Wilkin van de Kamp. Vergebung zu gewähren ist nicht einfach. Es ist oft leichter, an Bitterkeit festzuhalten und Rache zu üben. Doch Rache kann die Vergangenheit nicht rückgängig machen. Der bekannte niederländische Referent und Autor Wilkin van de Kamp möchte in seinen Predigten anhand berührender Lebensgeschichten helfen, sich schrittweise von dem zu befreien, was uns angetan wurde, und das Leben wieder zu umarmen.Die großen Bibel TV Oster-Highlights: Mit dem US-Blockbuster "Die Hütte - Ein Wochenende mit Gott" nach dem Besteller-Roman "The Shack" von William Paul Young hat Bibel TV einen besonderen Film im Programm. Außerdem zeigt Bibel TV am Karfreitag um 19:00 Uhr und Karsamstag, 20:15 Uhr das als Film umgesetzte Passionsspiel "Passion 2:1 - Was ist Wahrheit?" vom Festspielhaus Neuschwanstein aus dem Jahr 2021. Die innovative Multimedia-Inszenierung interpretiert die Ostergeschichte aus der Perspektive der fünf Handlungsträger Maria Magdalena, Petrus, Judas, Hohepriester und Pilatus.Karfreitag, 18.04., 20:15 Uhr und Ostersonntag, 20:04., 15:00 UhrDie Hütte - Ein Wochenende mit Gott. US-Blockbuster-Drama von 2017 mit Oscar-Preisträgerin Octavia Spencer nach dem Bestseller-Roman "The Shack" von William Paul Young.Die Darsteller: Gott (Octavia Spencer), Mack Phillips (Sam Worthington), Mack Phillips jung (Carson Reaume), Jesus (Aviv Alush), Nan Phillips (Radha Mitchell).Familienvater Mackenzie "Mack" Phillips verliert seine 6-jährige Tochter Missie durch ein grauenvolles Gewaltverbrechen. Seither plagen ihn neben tiefer Trauer auch schwere Schuldgefühle. Man fand Spuren von Missie in einer Hütte im Wald in der Nähe des Campingplatzes, auf dem die Familie Urlaub machte. Die Tragödie droht ihr Leben aus der Bahn zu werfen, denn auch Tochter Kate hält sich für verantwortlich an dem Tod ihrer kleinen Schwester. Eines Tages erreicht Mack ein Brief mit der Post: Es ist eine mysteriöse Einladung in jene Hütte, die mit traumatischen Erinnerungen verbunden ist... Der Roman "The Shack" hielt sich über 70 Wochen auf Platz 1 der New York Times-Bestsellerliste und wurde in den USA über 10 Mio. mal verkauft.Karfreitag, 18.04.,19:00 Uhr; Karsamstag, 19.04., 20:15 UhrPassion 2:1 - Was ist Wahrheit? Passionsspiel vom Festspielhaus Neuschwanstein aus dem Jahr 2021.Darsteller: Hohepriester (Michael Grimm), Maria Magdalena (Valentina Schatzer), Judas (Christopher Brose), Pilatus (Stephan Lewetz), Petrus (Christian Schöne), Journalistinnen (Vera Horn, Nina Treiber), Erzähler (Peter Weiß), Anchor Woman (Sabine Sauer).Eine moderne Version der Passionsgeschichte: Was ist Wahrheit? Der Film erzählt die Ostergeschichte, die sich vor 2000 Jahren zugetragen hat und die als Wurzel des Christentums gilt, aus fünf verschiedenen Perspektiven: Von Maria Magdalena, Petrus, Judas, dem Hohepriester und Pilatus. Im Mittelpunkt steht die Zeitspanne von Palmsonntag bis zu den Tagen nach der Kreuzigung: der Einzug Jesu in Jerusalem, der Verrat durch Judas und das letzte Abendmahl. Die verschiedenen Erlebnis-Perspektiven der Protagonisten auf das Geschehen geben dem Zuschauer die Möglichkeit zu Interpretationen der Passionsgeschichte. - Statt der 2021 ursprünglich geplanten Bühnenaufführung mit Publikum entstand ein innovatives Multimedia-Kunstwerk, in dem die Aufführung im Festspielhaus Neuschwanstein verfilmt wurde.Karfreitag, 18.04., 22:15 Uhr; Karsamstag, 19.04., 15:00 Uhr: Die Bibel - Jesus. Spielfilm, 1999, Teile 1 und 2. Mit Jeremy Sisto, Debra Messing, Armin Müller-Stahl, Jacqueline Bisset.Jesus wird von Zukunftsvisionen heimgesucht, die ihm seinen Einfluss auf die Welt verdeutlichen. Doch wie soll es dazu kommen? Er ist nur ein einfacher Zimmermann, der mit seinem Vater Josef nach Arbeit sucht. Erst seine Mutter Maria erinnert ihn an seine Berufung, der Jesus daraufhin zu folgen beginnt. Er erkennt, dass die Zeit gekommen ist sein Schicksal anzunehmen: Ein Leben, das von Leiden geprägt ist, dessen Ende jedoch über den Tod hinaus Hoffnung spendet. - Der in Marokko und auf Malta gedrehte Film verknüpft gewohnte Stilmittel eines Bibelfilms mit modernen Elementen und wurde für zwei Emmy Awards (bester Film, beste Maske) nominiert.Ostersonntag, 20.04., 20:15 Uhr: Son of God. Spielfilm, USA 2013. Mit Diogo Morgado, Darwin Shaw, Greg Hicks, Roma Downey. - Jesus wurde in einem Stall geboren, lernte Zimmermann, starb am Kreuz und war dennoch der Retter der Welt: Der Film wurde 2013 gedreht und zeigt das Leben und Leiden Jesu nah an der Bibel. "Son of God" ("Sohn Gottes") war in den USA ein Kinokassenerfolg. Er war der erste Kinofilm über Jesu Leben nach "Die Passion Christi" (2004) von Mel Gibson.Weiterführende Links:Die vorliegende Pressemeldung ist auch hier aufrufbar: http://www.bibeltv.de/presseÜber Bibel TV: Bibel TV ist ein multimedial aufgestelltes, an christlichen Werten orientiertes Medienhaus mit Sitz in Hamburg. Zu seinen Angeboten gehören neben dem 24-stündigen TV-Vollprogramm das Programmheft, eine umfassende Mediathek, sowie verschiedene Apps und Social Media-Kanäle. 