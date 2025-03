FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Borussia Dortmund (BVB) sind am Montag nach einer erneuten Heimpleite des Fußball-Bundesligisten auf den tiefsten Stand seit Mitte Januar abgesackt. Zuletzt notierten die Papiere 4,0 Prozent im Minus bei 3,10 Euro.

Nach der 0:1-Heimniederlage gegen den FC Augsburg und Tabellenplatz 10 scheint die Bundesliga-Saison für den BVB gelaufen zu sein. Ein Hoffnungsschimmer in der bislang enttäuschenden Saison bleibt den Dortmundern noch, wenn sie am Mittwoch im Achtelfinal-Rückspiel bei Lille den Viertelfinal-Einzug in der Champions League schaffen./edh/mis

DE0005493092