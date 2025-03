Wien (www.anleihencheck.de) - Der Datenkalender für die Eurozone bietet kommende Woche nur wenig Aufregendes, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Dem Sentix - ein Stimmungsindikator von Finanzmarktakteuren - würden die Analysten der RBI einen Satz nach oben zutrauen. Immerhin seien die diversen Ankündigungen zu mehr öffentlichen Investitionen am Aktienmarkt sehr positiv aufgenommen worden. Die Industrieproduktionsdaten (Veränderung im Vergleich zum Vormonat) für Deutschland, Italien und somit auch der Eurozone seien geprägt von einem Rebound nach dem merklichen Rückgang im Dezember. Dies dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die europäische Industrie in einer Rezession befinde. Die Januardaten für Frankreich und Spanien seien zudem erneut enttäuschend schwach gewesen und der starke Rückgang der neuen Aufträge für die deutsche Industrie im Januar (-7,0 p.m.) verheiße wenig Gutes für die nahe Zukunft. Trotz der zuletzt etwas verbesserten Stimmung erscheine den Analysten der RBI eine Erholung des Industrieoutputs im Euroraum frühestens ab Q2 möglich. ...

