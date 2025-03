Linz (www.anleihencheck.de) - In China wurden am Wochenende die neuesten Daten zur Inflation veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der schwache Inflationstrend setze sich weiter fort. Im Jahresvergleich würden die Konsumentenpreise auf nun -0,7% sinken. Die Kerninflationsrate, sprich die Teuerungsrate ohne volatile Komponenten wie Lebensmittel oder Energie habe einen Rückgang von 0,1% verzeichnet. Das Inflationsziel von 2% für das Jahr 2025 scheine noch in weiter Ferne. Nichtsdestotrotz dürften die Daten nicht verzerrt interpretiert werden. Das chinesische Neujahr sorge in der Regel für Preisanstiege, welche im Folgemonat wieder abnehmen würden. Das Neujahrsfest habe vergangenes Jahr im Januar stattgefunden. Im Jahresvergleich sei eine Abnahme im Februar 2025 deshalb durchaus vorhersehbar gewesen. (10.03.2025/alc/a/a) ...

