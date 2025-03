- HEALWELL hat eine Kreditvereinbarung in Höhe von 50 Mio. $ unterzeichnet, die an die Übernahme von Orion Health gebunden ist und diese unterstützen soll. Das Darlehen wird von einem Konsortium aus kanadischen Schedule-I-Banken bereitgestellt, zu denen "The Bank of Nova Scotia" als Sole Bookrunner, Admin Agent und Co-Lead Arranger sowie die "Royal Bank of Canada" als Co-Lead Arranger zählen.

- Zusätzlich beinhaltet die Kreditvereinbarung noch eine zukünftige Akkordeonfunktion (Uncommitted Accordion Facility) in Höhe von bis zu 25 Mio. $.

- Mit der Kreditvereinbarung und dem Kapital aus den vom Unternehmen vor kurzem abgeschlossenen Finanzierungen über die Ausgabe von Bezugsrechtszertifikaten verfügt das Unternehmen insgesamt über Mittel aus Finanztransaktionen in Höhe von mehr als 100 Mio. $, mit denen die Übernahme von Orion Health ermöglicht werden soll.

- HEALWELL und der Verkäufer haben im Rahmen der Aktienkaufvereinbarung für Orion Health eine sogenannte "Trigger Notice" eingereicht und HEALWELL hat einen ersten Teilbetrag in Höhen von 5 Mio. NZD an den Verkäufer bezahlt. Damit wird der Umstrukturierungsprozess im Vorfeld des Abschlusses der Übernahme eingeleitet, der planmäßig am 1. April 2025 erfolgen soll.

TORONTO, ON, 10. März 2025 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. ("HEALWELL" oder das "Unternehmen") (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat, gibt mit Freude bekannt, dass das Unternehmen eine Kreditvereinbarung in Höhe von 50 Mio. $ (die "Kreditvereinbarung") abgeschlossen hat, mit der die geplante Übernahme und anschließende Nutzung durch Orion Health Holdings Limited ("Orion Health") unterstützt werden soll. Orion Health ist eine globale Healthcare-Intelligence-Plattform, die den Gesundheitsbehörden und Regierungen hochwertige Abonnementlizenzen und Services für den Zugriff auf digitale Gesundheitsdaten, Dateninteroperabilität, das "Digital Front Door" für die Patientenbetreuung, Daten zur öffentlichen Gesundheit und viele weitere Dienstleistungen anbietet. Der Kreditrahmen wird von einem Konsortium bestehend aus "The Bank of Nova Scotia" als Sole Bookrunner, Admin Agent und Co-Lead Arranger sowie der "Royal Bank of Canada" als Co-Lead Arranger bereitgestellt.

Die Kreditvereinbarung sieht ein befristetes Darlehen in Höhe von 20 Mio. $ sowie eine revolvierende Kreditlinie in Höhe von 30 Mio. $ vor, die sich beide auf insgesamt 50 Mio. $ belaufen. Zusätzlich beinhaltet die Finanzierung auch eine zukünftige Akkordeonfunktion (Uncommitted Accordion Facility) in Höhe von bis zu 25 Mio. $. Die Verpflichtungen des Unternehmens im Rahmen der Kreditvereinbarung und der weiteren Darlehensmechanismen werden durch die Vermögenswerte und Aktienverpfändungen von Orion Health und seinen Tochtergesellschaften vollständig besichert. Die Verfügbarkeit der Darlehen im Rahmen der Kreditvereinbarung hängt von der Erfüllung bzw. dem Verzicht auf eine Reihe von aufschiebenden Bedingungen ab, wie sie für diese Art von Darlehen üblich sind, unter anderem auch vom Abschluss der Übernahme von Orion Health durch HEALWELL.

Mit der Kreditvereinbarung und dem Kapital aus den vom Unternehmen vor kurzem abgeschlossenen Finanzierungen über die Ausgabe von Bezugsrechtszertifikaten verfügt das Unternehmen insgesamt über Mittel aus Finanztransaktionen in Höhe von mehr als 100 Mio. $, mit denen die Übernahme von Orion Health unterstützt wird. Dank dieser Finanzierungsbereitschaft - zusätzlich zum Erhalt der diversen Genehmigungen von Seiten der Behörden und Aktionäre, die in diesem Jahr bereits bekannt gegeben wurden - hat das Unternehmen alle wesentlichen aufschiebenden Bedingungen erfüllt, um mit dem Umstrukturierungsverfahren vor Abschluss zu beginnen und auf den Abschluss der Übernahmetransaktion hinzuarbeiten. HEALWELL und der Verkäufer (der "Verkäufer") haben gemeinsam die sogenannte "Trigger Notice" im Rahmen der Aktienkaufvereinbarung für Orion Health (die "Aktienkaufvereinbarung") unterzeichnet und HEALWELL hat eine nicht refundierbare Vorauszahlung in Höhe von 5 Mio. NZD an den Verkäufer geleistet, um den in der Aktienkaufvereinbarung vorgesehenen Umstrukturierungsprozess im Vorfeld des Abschlusses einzuleiten. Der geplante Termin für den Abschluss der Übernahme ist der 1. April 2025.

Anthony Lam, CFO von HEALWELL, erklärt: "Wir freuen uns sehr, im Vorfeld des geplanten Abschlusses der angekündigten Übernahme von Orion Health diesen bedeutenden Meilenstein für HEALWELL bekannt geben zu können. Die Sicherung dieses Kreditrahmens wird unsere Bilanz festigen und uns die finanzielle Stabilität verschaffen, die wir für die Umsetzung unserer strategischen Wachstumsinitiativen benötigen. Eine besonders erfreuliche Bestätigung ist die Unterstützung durch zwei erstklassige kanadische Banken, die Scotiabank und RBC, die damit die Stärke unseres Unternehmens und unsere strategische Ausrichtung anerkennen. Wir möchten uns bei unseren neuen Finanzpartnern bedanken, denn mit ihrer Unterstützung sind wir noch besser in der Lage, unsere strategische Vision in die Realität umzusetzen. Diese Finanzierung eröffnet unserem Unternehmen eine Fülle von faszinierenden Möglichkeiten."

Mit der Unterzeichnung der "Trigger Notice" wurden alle aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss der Übernahme im Rahmen der Aktienkaufvereinbarung vom Unternehmen und vom Verkäufer entweder erfüllt oder darauf verzichtet. Ausgenommen davon sind jene Bedingungen, die sich auf den erfolgreichen Abschluss der Umstrukturierung im Vorfeld des Abschlusses und auf die Entrichtung des Kaufpreises beziehen.

Dr. Alexander Dobranowski, CEO von HEALWELL, meint dazu: "Wir sind sehr zufrieden, dass wir uns mit Orion auf die Einleitung des mechanischen Abschlussverfahrens geeinigt haben und freuen uns darauf, unsere Aktionäre am bzw. um den 1. April über den Abschluss unserer Transaktion zu informieren und das Team von Orion in der HEALWELL-Familie begrüßen zu können. Dies ist ein entscheidender Schritt für HEALWELL, und wir sind sehr dankbar für die enorme Unterstützung, die wir von den Anlegern im Rahmen dieser wichtigen Transaktion erhalten haben."

Orion Health ist ein Marktführer im Bereich der globalen Gesundheitstechnologien, der weltweit über 70 Kunden in 11 Ländern betreut. Von den Softwarelösungen von Orion Health profitiert derzeit eine Bevölkerung von knapp 150 Millionen Menschen weltweit, was die Präsenz von HEALWELL enorm erweitern und das Unternehmen bei der Umsetzung seiner Mission der Krankheitsfrüherkennung maßgeblich unterstützen wird. Durch die Übernahme von Orion Health kommt HEALWELL in den Genuss einer bedeutenden, mehrere Rechtsstaaten umfassenden Plattform, über die das Unternehmen durch die Einbindung der modernen Infrastruktur für Gesundheitsdaten von Orion Health seine erstklassigen KI-gestützten Lösungen bereitstellen kann. Dank der Übernahme kann HEALWELL seine Plattform auch erheblich skalieren und den öffentlichen Markt weiter durchdringen. Die langjährigen Regierungsbeziehungen und die umfangreiche Kundenbasis von Orion Health sind dabei eine wertvolle Stütze.

Dr. Alexander Dobranowski

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Über HEALWELL AI

HEALWELL ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie moderne klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, welche die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol "AIDX" an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol "HWAIF" an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar, einschließlich Aussagen über den voraussichtlichen Abschluss der Übernahme von Orion Health durch das Unternehmen und die voraussichtlichen Auswirkungen der Übernahme von Orion Health auf das Geschäft des Unternehmens, sein Technologie- und Dienstleistungsangebot und seinen Zugang zu neuen Kunden und Märkten, und beruhen auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, an Wörtern oder Phrasen wie "abhängig von", "unterstützen", "vorschlagen", "anstreben", "erwarten" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen, eintreten oder erreicht "werden", "können", "könnten", "würden" oder "sollten", oder an der Verneinung einer dieser Begriffe erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die zwar von HEALWELL zum Zeitpunkt solcher Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise als falsch oder unwahr erweisen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: die Fähigkeit von HEALWELL, dem Verkäufer und Orion Health, die Reorganisation vor dem Abschluss erfolgreich abzuschließen oder sie zu den Bedingungen und innerhalb des Zeitrahmens abzuschließen, den die Parteien derzeit in Betracht ziehen; die Fähigkeit von HEALWELL, alle verbleibenden aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss der Übernahme von Orion Health zu erfüllen; die Fähigkeit von HEALWELL, die Bedingungen zu erfüllen, die erforderlich sind, um die Freigabe der Finanzierung im Rahmen der Kreditfazilität und der zuvor abgeschlossenen Finanzierungen mit Zeichnungsscheinen sicherzustellen; die Fähigkeit von HEALWELL, das Geschäft, die Technologien, die Kunden und das Personal von Orion Health erfolgreich in das eigene Unternehmen zu integrieren; die fortgesetzte Akzeptanz der von HEALWELL entwickelten Software, Tools und Lösungen; dass HEALWELL bei der Identifizierung, Durchführung und Integration neuer Akquisitionen, Investitionen und/oder Partnerschaften erfolgreich sein wird, die Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; die Angemessenheit des Betriebskapitals und der Zugang zu Finanzmitteln; die Fähigkeit von HEALWELL, die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten; die kontinuierliche Einhaltung der Rechte am geistigen Eigentums von Dritten durch HEALWELL; die Auswirkungen des Wettbewerbs in der Branche; der Bedarf an zunehmend innovativen Produktlösungen und Dienstleistungsangeboten; Technologien, die wie vorgesehen oder überhaupt funktionieren; Trends beim Kundenwachstum und bei der Einführung neuer Technologien in der Branche; und dass die unten genannten Risikofaktoren in ihrer Gesamtheit keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, den operativen Betrieb, die Einnahmen und/oder die Ergebnisse von HEALWELL haben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit innewohnenden Risiken und Ungewissheiten verbunden, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und zu der Möglichkeit führen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt "Risk Factors" im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 1. April 2024 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil von HEALWELL unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf HEALWELL auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

Für weitere Informationen:

Pardeep S. Sangha

Investor Relations, HEALWELL AI Inc.

Tel.: 604-572-6392

mailto:ir@healwell.ai

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78822



