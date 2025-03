BEIJING, China (IT-Times) - Der chinesische Internetkonzern Baidu gibt neue Bonds in Milliardenhöhe auf seine Beteiligung an der Reise-Plattform Trip.com International aus. Baidu Inc. (Nasdaq: BIDU, ISIN: US0567521085), der führende Suchmaschinen-Dienst in China, gab am 7. März 2025 die Preisgestaltung...

Den vollständigen Artikel lesen ...