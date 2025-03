Mladá Boleslav (ots) -› Via Pressemitteilung und Video veröffentlicht Škoda Auto am 13. März um 11:15 Uhr MEZ seine Finanzergebnisse für 2024 und stellt künftige Entwicklungen und Pläne vor› Das Unternehmen wird außerdem einen ersten Blick auf ein neues Elektrofahrzeug gebenAm Donnerstag, den 13. März um 11:15 Uhr MEZ, veröffentlicht Škoda Auto seine Finanzergebnisse für das Jahr 2024. Der tschechische Autohersteller wird seine wichtigsten Finanzkennzahlen für 2024 präsentieren, aktuelle Entwicklungen hervorheben und einen Ausblick auf seine strategischen Pläne geben. Alle Informationen teilt das Unternehmen mit einer Pressemitteilung und einem speziellen Video, beide Inhalte werden auf dem Škoda Storyboard (https://www.skoda-storyboard.com/en/media-room/) verfügbar sein. Gemäß dem eigenen Anspruch, immer etwas mehr zu bieten, wird Škoda in diesem Video auch einen ersten Blick auf ein neues Elektrofahrzeug geben.Nach dem Rückblick auf 2024 durch den Škoda Auto Vorstandsvorsitzenden Klaus Zellmer kommen auch alle weiteren Škoda Auto Vorstandmitglieder zu Wort. Jedes Vorstandsmitglied wird Einblicke und Neuigkeiten seines Verantwortlichkeitsbereichs teilen.Neben den Finanzergebnissen wird Škoda Auto den Fortschritt hinsichtlich Internationalisierungsstrategie, Digitalisierung und Nachhaltigkeit reflektieren. Das Video, das auch auf dem internationalen Škoda Auto YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/@skoda) erscheint, gewährt Zuschauern zudem einen ersten Blick auf ein neues Elektrofahrzeug der Marke.Datum: Donnerstag, 13. März 2025, 11:15 MEZNeue Kanäle:Škoda Storyboard: https://www.skoda-storyboard.com/en/YouTube: https://www.youtube.com/@skodaLinkedIn: Profil von Klaus Zellmer (https://www.linkedin.com/in/klaus-zellmer-441b5b1b8/)Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5987190