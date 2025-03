HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 91,80 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Wohnimmobilienkonzerns habe weitgehend den Konsensschätzungen entsprochen, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Montag vorliegenden Schnelleinschätzung. Zugleich habe die Zunahme des Portfolio-Wertes am oberen Ende der Indikation gelegen. Er sprach von "soliden Zahlen" und guten Chancen für LEG, die Bilanz weiter zu entschulden./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2025 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000LEG1110