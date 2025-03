© Foto: Frank Rumpenhorst - picture-alliance / dpa

Trumps abermalige Zoll-Wende weckt die Hoffnung, dass europäische Firmen glimpflicher davonkommen. Doch das Hin und Her bei den Zöllen sorgt in den USA für Verkaufsdruck.Während die USA mit zunehmender Unsicherheit in Bezug auf Inflation und Wirtschaftswachstum konfrontiert sind, hat sich der politische Ausblick in Europa stabilisiert. Vor allen Dingen das geplante Konjunkurpaket von Union und SPD lässt die Anleger-Phantasie blühen. "Wir glauben, dass europäische Aktien noch weiteres Potenzial haben", sagt Amelie Derambure, Senior Multi-Asset-Portfolio-Managerin bei Amundi SA. "Der wirtschaftliche Schwung geht in die richtige Richtung und wird durch die Pläne aus Deutschland verstärkt. …