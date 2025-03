Die Commerzbank-Aktie verzeichnete in der vergangenen Woche beeindruckende Kursgewinne, befindet sich jedoch zu Beginn der neuen Handelswoche unter Druck. Der Finanzwert konnte im Zuge der angekündigten Änderung der deutschen Schuldenbremse und des 500-Milliarden-Euro-Sondervermögens für Infrastruktur deutlich zulegen. Diese wirtschaftspolitischen Maßnahmen versetzten den DAX in "Feierlaune", wovon besonders Finanzwerte wie die Commerzbank profitieren konnten. Zum Wochenstart zeigten sich jedoch erste Anzeichen einer Konsolidierung. Während die Aktie am frühen Vormittag noch einen Zugewinn von 0,5 Prozent verzeichnete und bei 23,98 Euro gehandelt wurde, rutschte der Wert im weiteren Handelsverlauf ab und fand sich auf den hinteren Plätzen im Leitindex wieder.

Analysten bleiben verhalten optimistisch

Mit Blick auf die fundamentalen Daten konnte die Commerzbank im letzten Quartal 2024 ein Ergebnis je Aktie von 0,65 Euro vorweisen - eine deutliche Verbesserung gegenüber den 0,32 Euro aus dem Vorjahresquartal. Allerdings musste das Finanzinstitut beim Umsatz einen Rückgang um 61,22 Prozent auf 2,33 Milliarden Euro hinnehmen. Für das Gesamtjahr 2025 prognostizieren Analysten eine Dividende von 0,856 Euro je Anteilsschein, was eine Steigerung gegenüber der Ausschüttung von 0,650 Euro im Vorjahr darstellen würde. Das mittlere Kursziel der Experten liegt bei 19,10 Euro, was angesichts des aktuellen Kursniveaus eine vorsichtige Einschätzung signalisiert. Bemerkenswert bleibt die Entwicklung der Aktie im Jahresvergleich: Mit einem aktuellen Kurs, der nur knapp unter dem 52-Wochen-Hoch von 24,15 Euro liegt, hat sich der Wert im Vergleich zum Tief von 11,03 Euro im März 2024 mehr als verdoppelt. Die Veröffentlichung der Quartalszahlen für das erste Quartal 2025 wird für den 9. Mai erwartet und dürfte den weiteren Kursverlauf maßgeblich beeinflussen.

