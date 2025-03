Die Stadtwerke Brandenburg senken zum 1. April 2025 die Preise für das Laden an ihren Ladesäulen sowie bei ausgewählten Partnern um einige Cent pro Kilowattstunde. Bei anderen Roaming-Partnern wird es hingegen etwas teurer. An den Normalladestationen (AC-Laden bis 22 kW) der Stadtwerke Brandenburg (StWB) "sowie an den Säulen der ladenetz.de-Partner" wird der Preis um zwei Cent von 0,35 €/kWh auf 0,33 €/kWh gesenkt. "Für eine 100-Kilometer-Fahrt mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...