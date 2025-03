Ford unterstützt die Transformation seines Europageschäfts mit frischem Kapital für seine deutsche Tochtergesellschaft. Der US-Hersteller hat eine Kapitalzufuhr von bis zu 4,4 Milliarden Euro in Aussicht gestellt, welche für "finanzielle Stabilität der Ford-Werke GmbH" sorgen soll - kündigt aber gleichzeitig eine wichtige Bürgschaft auf. Das US-Unternehmen betont direkt, bereits in den vergangenen Jahren "bedeutende Investitionen" in Europa getätigt ...

