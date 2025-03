Der Goldpreis hält sich weiterhin stabil über der Marke von 2910 US-Dollar. Zum Wochenstart notiert das Edelmetall aktuell bei 2913 US-Dollar und liegt damit leicht im Plus gegenüber dem Wochenschluss von 2911 US-Dollar. Im Vergleich zu den letzten fünf Handelstagen verzeichnet Gold eine positive Veränderung von 1,6 %. Die Preisentwicklung spiegelt das wachsende Interesse an Gold als Krisenabsicherung wider. In einer Zeit wirtschaftlicher Unsicherheiten und geopolitischer Spannungen gewinnt das Edelmetall zunehmend an Bedeutung. Viele Zentralbanken setzen ...

