Tutzing (ots) -Präzisere Eingriffe, schnellere Genesung, weniger Schmerzen - die moderne Medizin setzt auf Robotik, um Operationen sicherer und schonender zu machen. Die Artemed-Klinikgruppe geht hier mit gutem Beispiel voran und integriert hochmoderne OP-Roboter in ihre Kliniken. Besonders in der urologischen Chirurgie setzt das innovative Da Vinci System neue Maßstäbe.Das Da Vinci System ermöglicht vor allem bei Prostatakarzinomen und Nierentumoren, aber auch bei Harnblasenkarzinomen eine exaktere Schnittführung, minimalste Einschnitte, eine verbesserte 3D-Sicht und eine Reduktion des Blutverlusts. Auch in der Nachsorge zeigt sich der Vorteil: Patienten profitieren bei einer Prostataentfernung von einer besseren Kontinenz- und Potenzerhaltung."Kein anderes chirurgisches Fachgebiet wurde durch die Robotik in den vergangenen 20 Jahren so stark transformiert wie die Urologie", betont Prof. Dr. Stefan Tritschler, Chefarzt der Urologie am Loretto-Krankenhaus in Freiburg. Er hat kürzlich seinen 1000. Eingriff mit dem Da Vinci System durchgeführt. Dabei stellt er klar: "Der Roboter operiert nicht selbstständig, sondern dient als hochpräzises Werkzeug - und ist nur so gut wie die Person, die ihn bedient. Für uns Urologen ist er das perfekte Arbeitsgerät."Am Loretto-Krankenhaus Freiburg (https://www.linkedin.com/company/loretto-krankenhaus-freiburg/) kommt die neueste Generation des Da Vinci OP-Roboters zum Einsatz. Mit seinen vier Armen und einer speziellen Steuerkonsole ermöglicht er dem Operateur größte Bewegungsfreiheit und eine enorme Präzision, selbst in schwer zugänglichen Körperregionen. Die Bauchdecke des Patienten wird dabei sanft mit Gas aufgespannt, um winzige Instrumente durch minimal-invasive Schnitte einzuführen. Zittern der Hand wird vom System ausgeglichen - ein entscheidender Vorteil bei hochsensiblen urologischen Eingriffen. Neben der erhöhten intraoperativen Sicherheit profitieren Patienten von einem geringeren Blutverlust, weniger Schmerzen, einer verkürzten Krankenhausaufenthaltsdauer und besseren kosmetischen Ergebnissen. Der wesentliche Vorteil bei Prostataentfernungen ist aber die viel schnellere Erholung der Kontinenz und Potenz nach dem Eingriff.Modernste OP-Technologie im Artemed Klinikum München Süd (https://www.linkedin.com/company/akms/)Hier kommt in der Viszeralchirurgie der Operationsroboter Dexter zum Einsatz, der sich durch seine einzigartige hybride Herangehensweise auszeichnet.(zum Artikel auf LinkedIn) (https://www.linkedin.com/pulse/artemed-klinikum-m%C3%BCnchen-s%C3%BCd-setzt-auf-innovative-robotertechnologie-kvpff/?trackingId=BFKaFn4m2sD7L%2FEBc6LjTg%3D%3D)Er ermöglicht den Chirurgen, nahtlos zwischen laparoskopischen und roboterassistierten Techniken zu wechseln, wodurch sich das chirurgische Vorgehen optimal an die individuellen Bedürfnisse der Patienten anpassen lässt. Dies steigert sowohl die Präzision als auch die Effizienz der Eingriffe. Zudem gewährleistet diese Technik höchste Sicherheit, da ein menschliches Eingreifen jederzeit möglich ist. Dank seines kompakten und modularen Aufbaus fügt sich der Operationsroboter Dexter problemlos in bestehende Operationssäle ein und ist mit allen Geräten kompatibel.Die Artemed-Klinikgruppe setzt konsequent auf technologische Innovationen, um die Patientenversorgung kontinuierlich zu optimieren. Neben der Robotik in der Chirurgie kommen auch in anderen Bereichen moderne Technologien zum Einsatz: In der Radiologie trägt KI dazu bei, Ressourcen effizienter zu nutzen - eine Entwicklung, die insbesondere auch den gemeinnützigen Stiftungsprojekten der Gruppe zugutekommt. Dies zeigt eindrucksvoll, wie moderne Technik nicht nur die medizinische Qualität verbessert, sondern auch nachhaltige und effiziente Prozesse in der Gesundheitsversorgung ermöglicht.Pressekontakt:Nastasia HertrampfContent ManagerStellv. Leitung UnternehmenskommunikationArtemed SETel: 0176 30070014nastasia.hertrampf@artemed.dewww.artemed.deOriginal-Content von: Artemed SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178941/5987362