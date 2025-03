Ethereum unterschreitet 2.000-Dollar-Marke - Warum fällt der ETH-Kurs heute so stark?

Die Krypto-Welt hält weiter den Atem an, nachdem es über das vergangene Wochenende hinweg erneut zu starken Verlusten bei allen großen Kryptowährungen gekommen ist. Bitcoin, XRP und Solana mussten genauso wie Ethereum in der vergangenen Woche Verluste im zweistelligen Prozentbereich hinnehmen.

Jetzt unterschritt der ETH-Token zum ersten Mal seit Dezember 2023 die Marke von 2.000 US-Dollar. Ein klares Zeichen dafür, dass die aktuell erwartete Bullenrallye weiterhin auf sich warten lässt. Viele Anleger fragen sich zudem, warum genau Ethereum mit einer so starken Korrekturphase zu kämpfen hat und wie es in naher Zukunft weitergehen könnte.

Hohe Verluste für ETH-Trader: Was führte zu den jüngsten Kurskorrekturen?

Neben der politischen Unruhe und vielen Unsicherheitsfaktoren in den USA zeigen sich viele Anleger derzeit zurückhaltend und verunsichert. Dies führte in den vergangenen Tagen dazu, dass sich viele Krypto-Investoren aus ihren Positionen zurückgezogen haben. Dies zeigt sich gerade in Bezug auf den ETH-Token bei einem Blick auf die Ethereum-Spot-ETFs in den USA. So verraten die aktuellen Daten von The Block, dass zuletzt die Nettoabflüsse stark zugenommen haben. Fast 120 Millionen US-Dollar verließen den Markt, was die Kurskorrektur zusätzlich beschleunigte.

Hinzu kommt die Tatsache, dass über das Wochenende hinweg eine Vielzahl an Long-Positionen - also an Positionen von Händlern, die auf steigende Kurse gesetzt hatten - liquidiert wurden. Satte 230 Millionen US-Dollar wurden so vom Markt genommen, was den ETH-Preis ebenfalls weiter in die Tiefe drückte.

Over $230 million in Ethereum $ETH long positions were liquidated yesterday, shaking out overleveraged traders! pic.twitter.com/MP9uR7DsDt - Ali (@ali_charts) March 10, 2025

Der Krypto-Analyst Ali Martinez verriet allerdings in einem Tweet, dass in der vergangenen Woche über 600.000 ETH-Token von verschiedenen Kryptobörsen versendet wurden. Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass einige Großanleger die fallenden ETH-Preise dazu nutzen, um ihre eigenen Reserven aufzufüllen - in der Hoffnung, dass der Ethereum Kurs in den kommenden Wochen und Monaten wieder stark ansteigen wird. Langfristig sprechen viele Faktoren dafür: Die Nutzung von DeFi-Apps ist stark gestiegen und alleine in der vergangenen Woche konnte laut LookOnChain die Anzahl der Stablecoins im Ethereum-Netzwerk um über 1,3 Milliarden US-Dollar ansteigen.

Hinzu kommt die Tatsache, dass immer mehr Nutzer in den Web3-Bereich und in die Krypto-Welt vordringen und in die verschiedenen Token investieren. Langfristig dürfte der ETH-Kurs also aufgrund der erhöhten Nachfrage weiter steigen. Bereits zuletzt sind viele neue Anleger in den Krypto-Space vorgedrungen, was sich unter anderem auch bei einem Blick auf die Nutzerzahlen von Krypto-Wallet-Anbietern bestätigt. Gerade kostenlose Krypto-Wallets wie MetaMask, Trust Wallet oder Best Wallet haben in den vergangenen Monaten hohe Nutzerzahlen verzeichnen können.

Über 250.000 Nutzer - Warum explodiert das Interesse an Best Wallet?

Der Erfolg der Best Wallet lässt sich nicht abstreiten: Nachdem die Krypto-Wallet im Jahr 2024 auf den Markt gebracht wurde, konnten bereits nach sechs Monaten über 70.000 Nutzer verzeichnet werden. Mittlerweile ist diese Zahl sogar auf über 250.000 monatliche Nutzer angestiegen.

Der große Erfolg dürfte einerseits auf die bereits vorhandenen Möglichkeiten zurückzuführen sein, zu denen unter anderem ein Multi-Chain- und ein Multi-Wallet-Ansatz gehören. Darüber hinaus dürften andererseits viele Anleger auch von den kommenden Features überzeugt sein: Neben einer eigenen Krypto-Debit-Karte, einem Launchpad und einer Staking-Plattform bietet Best Wallet eine eigene Kryptowährung an. Der BEST-Token befindet sich aktuell im Vorverkauf.

Erfahre alles zur Presale-Phase des Best Wallet Coins!

Der Token selbst soll nach seinem offiziellen Launch unter anderem für die Governance des Projekts eingesetzt werden. Außerdem erhalten BEST-Token-Anleger einen frühzeitigen Zugriff auf neue Presale-Projekte des Launchpads, müssen geringere Überweisungsgebühren zahlen und können sogar mit höheren Staking-Belohnungen rechnen.

Bereits im laufenden Vorverkauf gibt es zudem eine erste Staking-Möglichkeit: Wer nämlich noch heute in den BEST-Token investiert, kann diesen zu einer jährlichen prozentualen Rendite (APY) von 145 Prozent anlegen und damit ein erstes passives Einkommen erzielen. Dieses Presale-Staking-Angebot wird auch noch drei Jahre nach dem Coin Launch in einigen Wochen aktiv sein.

Kaufe noch heute BEST-Token!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.