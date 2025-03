Prospera Energy Inc. (PEI) gibt eine strategische Akquisition bekannt, mit der das Unternehmen sein Portfolio um eine Basisproduktion mit geringem Förderrückgang und beträchtlichem Produktionspotenzial erweitern will. Das Unternehmen hat eine Vereinbarung zum Erwerb von 100% der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von White Tundra Petroleum Ltd. (WTP) unterzeichnet. Die Anlagen von WTP produzieren Öl mittlerer Qualität (30° API) und befinden sich in der Nähe von Loyalist und Hanna, Alberta. Die Akquisition stärkt die Basisproduktion von PEI und bietet zahlreiche hocheffiziente Reaktivierungsmöglichkeiten. Die Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die TSXV.Als Teil der Transaktion werden 18.000.000 Stammaktien von PEI an die Aktionäre von WTP ausgegeben, sofern WTP auf seinen Grundstücken an drei aufeinander folgenden Tagen 85 Barrel Öläquivalent pro Tag (boe/d) erreicht. Diese Bedingung wurde auf Basis der Produktionsmengen vom 27. Februar bis 1. März erfüllt. Ein leistungsabhängiger Bonus von 7.312.500 zusätzlichen Aktien wird ausgegeben, wenn innerhalb von sechs Monaten nach dem Erwerbsdatum eine Produktion von 128 boe/d an mindestens sieben aufeinander folgenden Tagen nachgewiesen werden kann. Im Rahmen der Transaktion übernimmt das Unternehmen auch Verbindlichkeiten in Höhe von 695.000 $.Prospera Energy ist ein börsennotiertes kanadisches Energieunternehmen, das sich auf die Exploration, Erschließung und Förderung von Erdöl und Erdgas spezialisiert hat. Die wichtigsten Liegenschaften des Unternehmens befinden sich an strategischen Standorten in Saskatchewan und Alberta, darunter Cuthbert, Luseland, Hearts Hill und Brooks.© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de