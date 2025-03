Das Biotechunternehmen aus Hamburg kämpft mit anhaltender Talfahrt - vom Jahreshoch im März büßte der Wertpapierkurs bereits über 56 Prozent ein.

Die Aktie des Hamburger Biotechnologieunternehmens Evotec verzeichnete am heutigen Handelstag weitere deutliche Kursverluste. Im XETRA-Handel sank der Wert um 3,0 Prozent auf 6,40 Euro, nachdem er bereits bei 6,72 Euro in den Handelstag gestartet war. Im Tagestief berührte die Aktie sogar die Marke von 6,35 Euro. Das Handelsvolumen belief sich auf beachtliche 390.903 Stück, was das anhaltende Interesse der Anleger an dem volatilen Wertpapier unterstreicht. Besonders alarmierend erscheint der Blick auf die längerfristige Entwicklung: Vom 52-Wochen-Hoch bei 14,77 Euro, das noch Ende März 2024 erreicht wurde, hat die Evotec-Aktie inzwischen dramatische 56,7 Prozent an Wert eingebüßt. Zwar bewegt sich der Kurs aktuell etwa 20,9 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 5,06 Euro vom 8. August, doch von einer nachhaltigen Erholung kann keine Rede sein.

Schwache Quartalszahlen belasten Kursentwicklung

Die jüngsten Quartalszahlen, die das Unternehmen am 6. November vorlegte, vermochten die angespannte Situation nicht zu verbessern. Für das am 30. September abgeschlossene Quartal meldete Evotec einen Verlust von 0,22 Euro je Aktie - ein Wert, der dem Verlust im Vergleichszeitraum des Vorjahres entspricht. Der Umsatz schrumpfte um 5,8 Prozent auf 184,89 Millionen Euro, verglichen mit 196,28 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Auch die Prognosen der Marktbeobachter fallen wenig optimistisch aus: Analysten rechnen für das Gesamtjahr 2024 mit einem Verlust von 0,762 Euro je Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 9,68 Euro zwar deutlich über dem aktuellen Niveau, doch angesichts der anhaltenden Schwäche erscheint selbst diese Marke derzeit in weiter Ferne. Eine Dividende wird weiterhin nicht erwartet.

Anzeige

Evotec-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Evotec-Analyse vom 10. März liefert die Antwort:

Die neusten Evotec-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Evotec-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Evotec: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...