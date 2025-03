In diesem Monat starten die ersten wasserstoffbetriebenen Busse der Ruhrbahn ihren Probebetrieb in Essen und Mülheim. Bis Mitte des Jahres sollen es bereits 19 Exemplare sein: neun Solo- und zehn Gelenkbusse, die Hersteller Solaris für den ÖPNV-Betreiber baut. Die Ruhrbahn will ihre Busflotten in Essen und Mülheim bekanntlich bis zum Jahr 2033 komplett auf Wasserstoff-Busse umstellen. In diesem Zuge bestellte der ÖPNV-Betreiber Anfang 2024 insgesamt ...

