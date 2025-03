DJ PTA-News: Rosenbauer International AG: Rosenbauer beruft für 1. April 2025 außerordentliche Hauptversammlung ein - Gernot Hofer, Florian Hutter und Friedrich Roithner als neue Aufsichtsratsmitglieder vorgeschlagen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Leonding (pta/10.03.2025/12:20) - Der Vorstand der Rosenbauer International AG beruft auf Wunsch seines neuen Mehrheitseigentümers Robau Beteiligungsverwaltung GmbH. (Robau) für voraussichtlich 1. April 2025 eine außerordentliche Hauptversammlung in Linz ein. Einziger Tagesordnungspunkt dieser Sitzung sind die Wahlen von Mitgliedern des Aufsichtsrates. Entsprechend den Beschlussvorschlägen des Mehrheitseigentümers sollen Gernot Hofer, CEO der Invest Unternehmensbeteiligungs AG, Florian Hutter, Geschäftsführer der Mark Mateschitz Beteiligungs AG, und Fritz Roithner, Geschäftsführer der Pierer Konzerngesellschaft mbH., für das Konsortium neu in das Kontrollorgan des Feuerwehrausstatters einziehen. Der derzeitige Vorsitzende Jörg Astalosch sowie die Mitglieder Bernhard Matzner und Martin Zehnder werden mit der außerordentlichen Hauptversammlung den Aufsichtsrat verlassen.

"Der erfolgreiche Abschluss der Kapitalerhöhung bedeutet für den Rosenbauer Konzern ein neues Kapitel in seiner Unternehmensgeschichte. Mit Robau haben wir einen neuen starken Mehrheitseigentümer, mit dem wir die Positionierung unserer Gruppe als Weltmarktführer weiterentwickeln werden. Mit seiner umfangreichen Expertise im Industrie- und Finanzbereich wird Robau einen wichtigen Beitrag zu unserem weiteren Unternehmenserfolg leisten", sagt Sebastian Wolf, Vorstandsvorsitzender der Rosenbauer International AG.

Der Vorstand der Rosenbauer International AG dankt den scheidenden Aufsichtsratsmitgliedern für ihre wertvolle Arbeit und die Unterstützung beim erfolgreichen Turnaround.

Die Veröffentlichung der Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung erfolgt voraussichtlich am 11.3.2025 im Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI) und auf der Homepage der Rosenbauer International AG.

(Ende)

Aussender: Rosenbauer International AG Adresse: Paschinger Straße 90, 4060 Leonding Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Tiemon Kiesenhofer Tel.: +43 664 80 679 6538 E-Mail: ir@rosenbauer.com Website: www.rosenbauer.com/

ISIN(s): AT0000922554 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2025 07:20 ET (11:20 GMT)