ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike auf "Neutral" mit einem Kursziel von 73 US-Dollar belassen. Die von ihm überprüften Absatzkanäle ließen erwarten, dass sich die weltweiten Wachstumstrends des Sportartikelherstellers in den vergangenen drei Monaten verschlechtert hätten, schrieb Analyst Jay Sole in einer am Montag vorliegenden Studie. Daher dürfte das Ergebnis je Aktie (EPS) für das dritte Geschäftsquartal "lediglich im Rahmen der Erwartungen" liegen. Den Ausblick auf das EPS im Schlussquartal erwartet er im Bereich von 22 bis 34 Cent./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2025 / 01:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2025 / 01:52 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US6541061031