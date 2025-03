LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lufthansa von 9,00 auf 10,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg hob seine laut eigener Aussage überdurchschnittlich hohen Schätzungen am Freitag weiter an. Die Anlagestory sei voll intakt, - insbesondere da das Management einen klaren Weg zur Verbesserung der Profitabilität in der Lufthansa-Kernmarke vor Augen habe./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2025 / 11:47 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2025 / 11:51 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0008232125