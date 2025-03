LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für JCDecaux von 25 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Julien Roch passte seine Schätzungen am Freitag an die jüngst vorgelegten, "insgesamt sehr positiven" Zahlen und Ziele des Werbekonzerns an. Der Wachstumsmotor laufe mit vollem Tempo und die Aktien seien nicht teuer./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2025 / 06:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2025 / 06:50 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000077919