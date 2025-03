DJ PTA-News: Robau Beteiligungsverwaltung GmbH: Geplante Neubesetzung des Aufsichtsrats der Rosenbauer International AG

Wels (pta/10.03.2025/12:36) - * Nominierungen: Friedrich Roithner, Florian Hutter, Gernot Hofer * Volle Unterstützung der Eigentümer

Die Robau Beteiligungsverwaltung GmbH ("Robau"), ein Konsortium der Pierer Industrie AG, Mark Mateschitz Beteiligungs GmbH, Raiffeisen Beteiligungsholding GmbH und Invest Unternehmensbeteiligungs AG, hält eine Mehrheitsbeteiligung an der Rosenbauer International AG ("Rosenbauer").

Rosenbauer hat heute die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung am 1. April 2025 veröffentlicht. Einziger Tagesordnungspunkt sind, in Folge der Veränderung der Eigentumsverhältnisse, Wahlen in den Aufsichtsrat.

Die Robau nominiert als Vertreter für den jeweiligen Gesellschafter Friedrich Roithner (Pierer Industrie AG), Florian Hutter (Mark Mateschitz Beteiligungs GmbH) und Gernot Hofer (Invest Unternehmensbeteiligung AG und Raiffeisen Beteiligungsholding GmbH). Stefan Wagner und Christian Reisinger verbleiben im Aufsichtsrat.

Die nominierten Personen sind erfahrene Manager aus dem Gesellschafterkreis der Robau und genießen die volle Unterstützung der Eigentümerseite um Stefan Pierer, Mark Mateschitz und Raiffeisenlandesbank Oberösterreich.

Ziel des neu zusammengesetzten Aufsichtsrats wird es sein, das Rosenbauer Management bei der Umsetzung der Strategie zu unterstützen, damit das Unternehmen seine weltweit führende Position als Feuerwehr-Ausstatter weiter ausbauen kann.

Aussender: Robau Beteiligungsverwaltung GmbH

