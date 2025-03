Der Online-Modehändler zeigt beachtliche Gewinnsteigerung bei volatiler Kursentwicklung und Marktexpansion durch Beteiligung an Wettbewerber ABOUT YOU.

Die Zalando-Aktie erlebt aktuell eine Phase erheblicher Volatilität an der deutschen Börse. Im Tagesverlauf verzeichnete das Wertpapier des Online-Modehändlers deutliche Kursschwankungen, die Anleger aufhorchen ließen. Nach einem positiven Start in den Handelstag mit einem Kursplus von 1,4 Prozent auf 33,32 Euro am Vormittag, bei dem die Aktie zeitweise sogar auf 33,56 Euro kletterte, geriet das Papier später unter Druck. Bis zum Mittag rutschte der Kurs um 2,1 Prozent auf 32,16 Euro ab und erreichte zwischenzeitlich ein Tagestief bei 32,06 Euro. Im weiteren Tagesverlauf verschärfte sich die Abwärtsbewegung auf ein Minus von 3,14 Prozent, womit die Zalando-Aktie zu den schwächsten Werten im deutschen Börsenumfeld zählte. Diese Entwicklung steht in einem interessanten Kontrast zur längerfristigen Performance des Unternehmens, das erst im Februar ein 52-Wochen-Hoch bei 40,08 Euro markierte - rund 25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Bemerkenswert ist auch die Erholung gegenüber dem 52-Wochen-Tief von 18,43 Euro vom März 2024, was einer Kurssteigerung von über 80 Prozent entspricht.

Analysten sehen weiteres Wachstumspotential

Trotz der aktuellen Kursschwäche bleiben Finanzexperten für die Zukunft des Online-Modehändlers optimistisch. Analysten setzen das durchschnittliche Kursziel bei 38,55 Euro an, was ein erhebliches Aufwärtspotential impliziert. Diese positive Einschätzung basiert unter anderem auf den jüngsten Quartalsergebnissen, die Zalando im März präsentierte. Im vierten Quartal 2024 verzeichnete das Unternehmen einen deutlichen Gewinn von 0,46 Euro je Aktie, während im Vorjahreszeitraum noch ein Verlust von 0,03 Euro je Aktie zu Buche stand. Gleichzeitig steigerte Zalando den Umsatz um beeindruckende 45,04 Prozent auf 3,30 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr 2025 prognostizieren Experten einen Gewinn von 1,30 Euro je Anteilsschein. Die nächsten Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 werden mit Spannung für den 6. Mai erwartet und könnten weitere Impulse für die Kursentwicklung liefern. Bemerkenswert ist auch die jüngste Nachricht, dass Zalando einen bedeutenden Anteil am Konkurrenten ABOUT YOU erworben hat, was die Marktposition des Unternehmens weiter stärken könnte.

