Bitcoin Crash: Abstauberlimit bei...

Bitcoin im Rückwärtsgang auf eine wichtige Marke zusteuernd Relevante Marken für die Märkte lassen sich immer wieder aus den Daten des Optionsmarktes herleiten. Mit dem heutigen Absinken an die 80.000-Dollar-Marke hat sich der Kurs der beliebten Kryptowährung einer sehr bedeutenden Marke genähert. Das mit Abstand höchste Call- UND Put-Open-Interest ist bei 70.000 Dollar gelegen. Eine solche Marke fungiert, wenn sie von oben angelaufen wird, stets als bedeutende Unterstützung und kann für einen antizyklischen Einstieg in Long-Positionen genutzt werden. Bereits bei 75.000 Dollar findet sich zuvor bereits eine Unterstützung, deren Pendant der erte Widerstand bei 90.000 Dollar darstellt. Es erscheint sinnvoll, sich gestaffelt mit Limits bei 70.000 und 75.000 Dollar einzukaufen.

