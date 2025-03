FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Carl Zeiss Meditec haben am Montag mit 6,5 Prozent Abschlag auf 56,75 Euro ihre 100-Tage-Linie auf die Probe gestellt.

In der Vorwoche hatte die Bodenbildung im Chartbild der Medizintechnik-Papiere bei 66,55 Euro schon deutlich besser ausgesehen. Anchal Verma von JPMorgan goss nun zum Wochenstart in ihrem aktuellen Kommentar aber Öl ins Feuer der Skeptiker. "Wir tun uns schwer mit einer Begründung, warum die Aktien höher bewertet sind, als die ihrer schneller wachsenden Konkurrenten", so die Analystin.

Sie drückte den Papieren mit Blick auf den Bericht zum zweiten Quartal Mitte Mai den Stempel "Negative Catalyst Watch" auf, der vor einer kurzfristig besonders negativen Kursentwicklung warnt. Aber auch fundamental bleibt Verma auf "Underweight" mit einem Kursziel von 41 Euro. Sie sieht kaum Erholungsanzeichen in den Absatzmärkten der Jenaer./ag/mis