Einheitliche Zero-Trust-Sicherheitslösung hilft Kunden, Risiken zu senken und kritische Vermögenswerte zu schützen

Zero Networks, ein führendes Unternehmen im Bereich der Zero-Trust-Sicherheitslösungen, hat heute eine Integration mit Palo Alto Networks, dem weltweiten Marktführer im Bereich der Cybersicherheit, angekündigt, um Unternehmen Zero-Trust-Mikrosegmentierung über eine Hybrid Mesh Firewall-Plattform bereitzustellen. Durch diese strategische Integration werden die Palo Alto Networks Zero Trust Strata Platforms mit der Mikrosegmentierung von Zero Networks kombiniert, damit Kunden von mehr Netzwerksicherheit profitieren.

Die Ausnutzung von Sicherheitslücken hat in den letzten Jahren stark zugenommen und Unternehmen sind immer mehr potenziellen Sicherheitsverstößen ausgesetzt. Durch die Kombination von Mikrosegmentierung und Firewalls der nächsten Generation (Next-Generation Firewalls, NGFWs) können Unternehmen Defense-in-Depth-Schutz erzielen, mit verbesserter Zero-Trust-Implementierung, granularer Richtliniendurchsetzung und stärkerer Gefahrenabwehr. Die Mikrosegmentierung hilft dabei, Bedrohungen nach ihrem Eindringen ins Netzwerk einzudämmen, während NGFWs eine starke Perimeterverteidigung und Gefahrenabwehr bieten. Dieser gestufte Ansatz verbessert deutlich die Gesamtsicherheitslage des Netzwerks. Dadurch erhalten Unternehmen die erforderlichen Werkzeuge, um strenge Zugangskontrollen durchzusetzen, laterale Bewegungen in ihrem Netzwerk zu minimieren und kritische Vermögenswerte proaktiv zu verteidigen.

"Die Mikrosegmentierung ist ein wesentlicher Bestandteil einer Zero-Trust-Strategie, in der Vergangenheit wurde sie jedoch durch zu komplexe Vorgänge behindert. Sicherheitsteams brauchen Lösungen, die nicht nur starken Schutz bieten, sondern auch die Implementierung vereinfachen. Die Partnerschaft zwischen Palo Alto Networks und Zero Networks behandelt beide Aspekte", sagte John Grady, Principal Analyst bei der Enterprise Strategy Group. "Die Automatisierungs-Engine von Zero Networks optimiert die Mikrosegmentierung, indem sie Vermögenswerte dynamisch erfasst, sie intelligent gruppiert und präzise Sicherheitsrichtlinien generiert. Die NGFWs von Palo Alto Networks hingegen bieten eine tiefgehende Überprüfung des Netzwerkverkehrs und Durchsetzung der Richtlinien. Dies reduziert die Angriffsfläche, verbessert die Gefahrenabwehr und beschleunigt die Amortisierung."

"Heutzutage geht es nicht nur darum, Bedrohungen fernzuhalten. es geht auch darum, dass sie sich nach einem Eindringen nicht verbreiten können. Die NGFWs von Palo Alto Networks bieten eine erweiterte Durchsetzung auf Parameterebene und im Netzwerk. Die automatisierte Mikrosegmentierung von Zero Networks geht noch einen Schritt weiter und erstellt abgeschlossene Mikrosegmente mit geringsten Zugriffsrechten in den Netzwerken", sagte Amir Frankel, Mitgründer und CTO, Zero Networks. "Indem wir diese Fähigkeiten kombinieren, geben wir Sicherheitsteams eine vollständig integrierte, gestufte Abwehrstrategie, die Risiken proaktiv senkt und laterale Bewegungen stoppt, ohne die Komplexität zu erhöhen."

Rich Campagna, SVP Product Management, Palo Alto Networks, fügte hinzu: "Mit der NGFW von Palo Alto Networks profitieren Unternehmen von ML-gestützter Netzwerksicherheit, um die komplexesten Bedrohungen abwehren zu können, und die Mikrosegmentierung ist ein wesentlicher Bestandteil von Zero Trust. Kunden wählen häufig entweder NGFW oder eine Mikrosegmentierungslösung. In der komplexen Bedrohungslandschaft von heute benötigen sie jedoch beides. Unsere Integration mit Zero Networks kombiniert unsere erstklassige NGFW mit automatisierter und dynamischer Mikrosegmentierung. Sie wird all unseren NGFW-Kunden zur Verfügung stehen, um ihre Sicherheitsstrategie zu verbessern."

Die Integration ermöglicht auch gemeinsame Richtlinienkonstrukte für die Verwaltungskonsolen von Zero Networks und Palo Alto Networks, sodass Kunden konsistent Segmentierungs- und Gefahrenabwehrrichtlinien zum Schutz kritischer Vermögenswerte erstellen können. Zudem optimiert sie Hybrid Mesh Firewall-Plattformen durch die nahtlose Integration unterbrechungsfreier Mikrosegmentierung über agentenlose Bereitstellung für alle Arten von Vermögenswerten, egal ob On-Premises oder in der Cloud. Durch die Vereinheitlichung dieser Fähigkeiten vereinfacht dieser Ansatz die Sicherheitsarchitektur, reduziert betriebliche Gemeinkosten und bietet umfassenden Schutz vor ausgeklügelten Cyber-Bedrohungen.

Die Integration soll den gemeinsamen Kunden in Palo Alto Networks im 3. Quartal 2025 zur Verfügung stehen. Weitere Informationen zu dieser Integration finden Sie im Überblick über die gemeinsame Lösung.

Über Zero Networks

Zero Networks ist ein Wegbereiter im Bereich der automatisierten Mikrosegmentierung und Netzwerksicherheit. Unsere agentenlosen Mikrosegmentierungslösungen bieten eine problemlose Bereitstellung, die sich durch automatisches Lernen und Klassifizieren von Endpunkten auszeichnet, um präzise Sicherheitsrichtlinien zur Orchestrierung nativer Firewalls generieren zu können. Durch die Verhinderung nicht autorisierter lateraler Bewegungen, die Durchsetzung von mehrstufiger Just-in-Time-Authentifizierung für privilegierten Zugriff und die Verbesserung des Schutzes kritischer Vermögenswerte ermöglichen wir es Unternehmen in jedem Sektor, ihre Sicherheitslage mit minimalem Aufwand zu stärken. Weitere Informationen finden Sie unter www.zeronetworks.com.

