HIVE Digital wächst: Paraguay-Expansion und KI als Zukunftsstrategie

HIVE Digital Technologies hat seine Produktionsergebnisse für Februar 2025 veröffentlicht und stellt ehrgeizige Pläne zur Expansion im Bitcoin-Mining sowie im Bereich Hochleistungsrechnen (HPC) vor. Das Unternehmen setzt weiterhin auf nachhaltige Energielösungen und den strategischen Ausbau seiner Infrastruktur.

Bitcoin-Produktion: Wachstum und strategische Reserven

Im Februar 2025 produzierte HIVE insgesamt 89 Bitcoin (BTC) und erhöhte seinen Gesamtbestand auf 2.620 BTC. Dieser hat, basierend auf einem Bitcoin-Kurs von 84.000 US-Dollar, einen Wert von rund 220 Millionen US-Dollar. Trotz eines 23-prozentigen Anstiegs im Jahresvergleich verzeichnete das Unternehmen gegenüber dem Vormonat einen leichten Rückgang, da es gezielt BTC veräußerte, um Investitionen zu finanzieren.



Eine dieser Investitionen sei die Beteiligung an einer 200-Megawatt-(MW)-Bitcoin-Mining-Anlage in Paraguay, die mit Wasserkraft betrieben wird. Dieser Schritt solle die Produktionskapazität signifikant erhöhen und die Strategie des Unternehmens untermauern, auf erneuerbare Energien zu setzen.

Mining-Kapazität: Effizienz und Skalierung

Im Februar betrug die durchschnittliche Mining-Kapazität von HIVE 5,6 Exahash pro Sekunde (EH/s) bei einer Effizienz von 20,9 Joule pro Terahash (J/TH). Die maximale Hashrate erreichte 6,2 EH/s, während die äquivalente Hashrate 6,4 EH/s betrug. Die tägliche Bitcoin-Produktion lag bei durchschnittlich 3,2 BTC, was einer Effizienz von 16 BTC pro Exahash entspricht.



Durch kontinuierliche Hardware-Optimierungen wolle HIVE seine Effizienz weiter steigern. Das Unternehmen plane, bis September 2025 eine Hashrate von 25 EH/s zu erreichen - eine Vervierfachung der aktuellen Kapazität.

Mega-Expansion in Paraguay: 300 MW für grünes Mining

Ein zentraler Bestandteil der Wachstumsstrategie sei die großflächige Expansion in Paraguay. Bis Juni 2025 sollen 100 MW in Yguazú und weitere 100 MW in Valenzuela ans Netz gehen, wodurch die Hashrate auf 18 EH/s steigen und die Effizienz auf 18 J/TH verbessert werden solle. Bis September 2025 sei dann die vollständige Aktivierung der 300-MW-Anlage geplant, wodurch HIVE seine Mining-Leistung auf 25 EH/s steigern könnte.



Luke Rossy, Chief Operating Officer von HIVE, berichtete, dass das Management-Team den Standort in Yguazú besichtigt habe und mit den Fortschritten äußerst zufrieden sei. Der Abschluss der Übernahme des 200-MW-Standorts in Paraguay sei für das erste Quartal 2025 vorgesehen, während die Bauarbeiten für die 100-MW-Anlage in Valenzuela kurz vor der Fertigstellung stünden.