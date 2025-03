Astrum Mobile, das einzige Unternehmen für Satelliten-zu-Gerät-Dienste (S2D) im asiatisch-pazifischen Raum, wird die allererste Satelliten-zu-Gerät-Plattform (S2D) betreiben, die 5G-Dienste über das nicht-terrestrische Netz (NTN) bereitstellt.

Astrum Mobiles Vision eines allgegenwärtigen Satelliten-zu-Gerät-Dienstes (S2D) direkt auf Smartphones und Smart-Geräten der Endnutzer schreitet mit der Wahl von SWISSto12 als Hersteller des NEASTAR-1-Satelliten voran, der auf der kleinen geostationären HummingSat-Plattform basiert und von der geosynchronen Position 105E über dem asiatisch-pazifischen Raum aus betrieben wird und die asiatisch-pazifische Region abdeckt.

Da sich die Branche in Richtung Direkt-zu-Endnutzer-Gerätedienste verlagert, wird der S2D-Dienst von Astrum Mobile das 3GPP (3rd Generation Partnership Project) NTN nutzen, um Rich Media, Data Casting, IoT, Massenbenachrichtigungen und darüber hinaus Notfalldienste im gesamten asiatisch-pazifischen Raum bereitzustellen. Astrum Mobile wird als leistungsstarker S2D-Dienst im L-Band-Bereich betrieben und ist resistent gegen starke wetterbedingte Schwankungen der Funkfrequenz. So kann das Unternehmen erweiterte Service Level Assurances (SLA) bereitstellen und natürliche Dienstunterbrechungen durch Ereignisse wie Taifune, Überschwemmungen und Erdbeben vermeiden. Endbenutzer können mit Standard-Smartphones und -Smart-Geräten auf den Dienst zugreifen. Astrum Mobile strebt an, allgegenwärtige Dienste anzubieten, und wird mit lokalen Innovatoren zusammenarbeiten, um in jedem Land überzeugende Dienste bereitzustellen. NEASTAR-1 wird mit an Bord befindlichen rekonfigurierbaren Strahlen ausgestattet, um auf Marktveränderungen und -dynamiken im Laufe der Zeit reagieren zu können.

Michael Do, Chief Operating Officer von Astrum Mobile, sagte: "Astrum ist der Ansicht, dass in der heutigen vernetzten Welt jeder erschwinglichen Zugang zu verschiedenen Rich-Media-Diensten haben sollte, einschließlich Rundfunkdiensten, Nachrichten, Informationen, sozialen Medien und Notfalldiensten, insbesondere in Gebieten, in denen das Leben aufgrund des Mangels an terrestrischen Diensten gefährdet ist. Die Nutzung des stets verfügbaren Smartphones oder Smart-Geräts ist das überzeugendste Wertversprechen, und der Zeitpunkt ist mit der jüngsten Umstellung der Branche auf 3GPP 5G NTN-Funktionen auf Smartphones und Geräten genau richtig. SWISSto12 wurde aufgrund seines kommerziellen Ansatzes, seines erfahrenen Satellitentelekommunikationsteams sowie seiner kleinen und wendigen Raumfahrzeugplattform ausgewählt. NEASTAR-1 ist der fünfte Satellit der HummingSat-Produktlinie, der von umfassender Fertigungserfahrung, Tradition und Synergien profitiert, um den Geschäftsplan von Astrum Mobile zu erfüllen."

Sean Wallace, Chief Executive Officer von Astrum Mobile, sagte: "Wir haben von Kunden und Partnern sehr positive Rückmeldungen erhalten, dass ein solcher Dienst die Notwendigkeit eines allgegenwärtigen Dienstzugangs erfüllen wird, der den nationalen und kommerziellen Interessen entspricht, um überall und jederzeit Kommunikation zu ermöglichen. NEASTAR-1 stößt auf enormes Interesse und Begeisterung, und wir freuen uns darauf, die ersten S2D-Dienste im asiatisch-pazifischen Raum einzuführen."

Emile de Rijk, CEO und Gründer von SWISSto12, sagte: "SWISSto12 freut sich, mit Astrum Mobile zusammenzuarbeiten, um NEASTAR-1 auf seiner ersten S2D-Mission zu liefern. Wir werden die Leistung einer leistungsstarken S2D-Nutzlast demonstrieren, die in den kompakten Formfaktor von HummingSat gepackt ist. Dies ist eine weitere Bestätigung für unsere Mission, Nutzer weltweit durch die Bereitstellung agiler geostationärer Satellitenkommunikation besser zu vernetzen und zu schützen."

Über Astrum Mobile

Astrums Mission ist es, die nächste Generation von Satelliten-zu-Gerät-Diensten (S2D) mit nahtloser, flächendeckender Abdeckung, Effizienz und Erschwinglichkeit für die Öffentlichkeit bereitzustellen. In Zusammenarbeit mit seinen 3GPP 5G NTN-Ökosystempartnern bietet Astrums geosynchroner Satellit Mediendienste, Notfallbenachrichtigungen, IoT und Datacasting-Funktionen in der gesamten asiatischen Region.

Über SWISSto12

SWISSto12 ist ein führender Hersteller von fortschrittlichen Satelliten-HF-Produkten, Nutzlasten und Systemen, darunter der HummingSat: ein kleiner, aber leistungsstarker geostationärer Telekommunikationssatellit, der in Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) im Rahmen ihres Public-Private-Partnership-Programms entwickelt wurde. Die HF-Produkte des Unternehmens profitieren von einzigartigen und patentierten 3D-Drucktechnologien und den damit verbundenen HF-Produktdesigns, die leichte, kompakte, leistungsstarke und wettbewerbsfähige HF-Funktionalität bieten.

Neben seinem Raumfahrtportfolio ist das Unternehmen auch in der Telekommunikations- und Luftfahrtindustrie tätig. SWISSto12 hat sich in Europa und den USA erfolgreich kommerziell entwickelt und gehört zu den am schnellsten wachsenden Luft- und Raumfahrtunternehmen in Europa. SWISSto12 wurde 2011 aus der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) ausgegliedert, befindet sich in Privatbesitz und wird von namhaften Schweizer und europäischen Investoren unterstützt.

