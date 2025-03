© Foto: Unsplash

DoorDash wird im Zuge der vierteljährlichen Neugewichtung in den S&P 500 aufgenommen. Die Änderung tritt noch vor Handelsbeginn in Kraft. BorgWarner, Teleflex, Celanese und FMC werden aus dem Index entfernt.Die Aktien von DoorDash stiegen im nachbörslichen Handel am Freitag um 7 Prozent auf 190 US-Dollar. DoorDash ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Internet-Plattform für die Lieferung von Restaurantessen, Lebensmitteln und Einzelhandelswaren betreibt und diese über unabhängige Fahrer an Kunden ausliefert. Beispielsweise hat sich in den USA und Kanada der Anteil der Zweirad-Lieferungen auf DoorDash verdreifacht. Oppenheimer bewertet die Aktie positiv mit einem Kauf-Rating. Der …