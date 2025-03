München (ots) -Zwei Wochen im Container und die Nerven liegen blank. Nachdem Emmy Russ das Leben der Wohngemeinschaft in der vergangenen Woche als Promi-Gast ordentlich aufgemischt hat, hält Big Brother diese Woche neue Überraschungen für die Bewohnerinnen und Bewohner bereit.Es scheppert: Toastlose Emmy Russ gegen nominierte FlorentinaEmmy Russ ist sauer: Das Toastbrot ist weggefuttert! "Hier sind so viele Egoisten, ehrlich, das geht gar nicht", beschwert sich der Reality-Star. Die von Emmy nominierte Florentina (27, Wien) gibt zu, sich zwei Scheiben genommen zu haben: "Ich finde jetzt nicht, dass ich deswegen ein Egoist bin!" Als sich die Österreicherin dann auch noch im Wohnbereich über die Situation lustig macht, stürmt Emmy in den Container. "Was hast du gerade gesagt? Machst du dich gerade darüber lustig? Dann kann ich mich jetzt auch lustig machen! Du bist für mich langweilig. Du bist ganz bald nicht mehr hier!", geht der Reality-Star auf Konfrontationskurs. Florentina kontert: "Deine Meinung geht mir am Arsch vorbei." Keine der beiden Streithennen weicht von ihrer Meinung ab. Wer der beiden Recht behalten wird, entscheidet allein das Voting der Zuschauerinnen und Zuschauer.Exit am Montag: Für wen endet "Big Brother" heute Abend?Neben Florentina (27, Wien) sind auch die Neuankömmlinge Ulf (60, Dormagen) und Marcel (40, Köthen) sowie Andriana (21, Offenbach am Main) und Iris (28, Berlin) nominiert. Am heutigen Montagabend fällt die Entscheidung: Wen wollen die Zuschauerinnen und Zuschauer weitersehen und für wen endet die Reise bei "Big Brother"? Der Exit und der Auszug von Promi-Gästin Emmy Russ am Montagabend im 24-Stunden-Livestream auf Joyn und in "Big Brother - Die Show" ab 19:15 Uhr live auf sixx.Nächster Exit am Dienstag: Big Brother will mehrDoch damit nicht genug - Big Brother lässt den Bewohnerinnen und Bewohnern keine Verschnaufpause. Schon am Dienstag, 11. März, muss ein weiterer Bewohner oder eine weitere Bewohnerin den Container verlassen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer entscheiden, wer am Dienstagabend im 24-Stunden-Livestream auf Joyn und in "Big Brother - Die Show" ab 19:15 Uhr live auf sixx den Container verlässt.Nachrücker am Mittwoch: Ein OnlyFans-Model zieht in den ContainerNachschub für die WG-Zusammensetzung: Am Mittwoch, 12. März, zieht Corinna (35, gebürtig aus Österreich) live auf Joyn und sixx als Bewohnerin in den Container ein. Die 35-Jährige lebt seit zwei Jahren ohne festen Wohnsitz und befindet sich dauerhaft auf Reisen. Ihre gewohnte Freiheit tauscht die überzeugte Veganerin nun für eine Chance auf ein Leben im Rampenlicht und auf den Gewinn von 50.000 Euro ein. Seit ihrer Teilnahme bei "Adam sucht Eva" verdient Corinna ihr Geld bei "OnlyFans".Promi am Donnerstag: Cosimo Citiolo zieht als Promi-Gast in die Wohngemeinschaft einBig Brother will in dieser Staffel die entdecken, die bald jeder kennt, und lädt regelmäßig Promi-Gäste mit Reality-Erfahrung ein, die den angehenden Reality-Stars mit Rat und Tat zur Seite stehen - und ihr Zusammenleben beeinflussen. Reality-Star und "Checker vom Neckar" Cosimo Citiolo (u.a. "Promis unter Palmen" 2025, "Forsthaus Rampensau Germany" 2024) zieht am Donnerstag, 13. März, live ab 19:15 Uhr im 24-stündigen Livestream auf Joyn und in "Big Brother - Die Show" auf sixx ein.Live und rund um die Uhr: Alles auf Joyn und auf sixxDie Zuschauerinnen und Zuschauer können das Geschehen im Container rund um die Uhr im "Big Brother - 24 Stunden Livestream" auf Joyn verfolgen. Zusätzlich begrüßen unter der Woche Elena Gruschka und Jochen Bendel (Montag) bzw. Elena Gruschka und Melissa Khalaj (Dienstag bis Freitag) in "Big Brother - Die Show" (19:15 Uhr live auf sixx) alle Promis, Exits und die neuen Bewohner auf ihrem Sofa im Studio. Die "Big Brother"-Tageszusammenfassungen können montags bis freitags, ab 19:00 Uhr kostenlos auf Joyn gestreamt werden.Informationen zu allen Bewohnerinnen und Bewohnern, Fotomaterial und alles zur Sendung finden Sie auf der "Big Brother"-Presseseite unter https://presse.seven.one/bigbrother."Big Brother - 24 Stunden Livestream" - rund um die Uhr live auf Joyn"Big Brother"-Tageszusammenfassungen - montags bis freitags, ab 19:00 Uhr kostenlos streamen auf Joyn"Big Brother - Die Show" - montags bis freitags, um 19:15 Uhr live auf Joyn und auf sixxHashtag zur Sendung: BigBrotherDEPressekontakt:Kevin Körber, Lisa WittkeTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1187 o. 1129kevin.koerber@seven.onelisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingClarissa SchreinerTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1191clarissa.schreiner@seven.oneJoynEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5987648