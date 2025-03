DJ PTA-News: Iqoniko LLC FZ: CiTech beauftragt Iqoniko für Capital Roadshow

Dubai (pta/10.03.2025/14:30) - Die Iqoniko freut sich bekannt geben zu können, dass uns die Critical Infrastructure Technologies LTD. für die Erreichung seiner Finanzierungziele in Form einer Capital Roadshow mandatiert hat. Die Roadshow ist für April 2025 geplant. Nähere Informationen werden wir auf unserer Webseite bekanntgegeben.

Dave, Partner der Iqoniko: "CiTech's Nexus 16 ist in seiner Art einfach einzigartig und in so vielen Branchen und lebensbedrohlichen Situationen einsetzbar, wie kein anderes. Die jüngsten Brände in Kalifornien sind keine Seltenheit mehr. Naturkatastrophen häufen sich von Jahr zu Jahr. Eine rasche Wiederherstellung der Kommunikation ist gerade in Krisengebieten das A & O. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und sind stolz darauf mit unserem Engagement in Zukunft Menschenleben retten zu können. Ich bin mir sicher, dass das Projekt nicht nur bei politischer Ebene, sondern auch bei Anlegern auf offene Ohren stoßen wird ".

Über CiTech

CiTech entwickelt modulare Funkanlagen, die eine Vielzahl kritischer Ausrüstungsnutzlasten wie Kommunikation und Radar unterstützen können, um die Effektivität im Krisengebiet zu verbessern. Nexus 16 Funktürme können die öffentliche Kommunikation und andere wichtige Dienste in weniger als einer Stunde wiederherstellen, wo und wann immer sie benötigt werden.

Über Iqoniko LLC:

Die Iqoniko LLC ist ein unabhängiger Corporate Finance & Strategic Advisor mit Hauptsitz in Dubai und Niederlassung in London U.K.

Das Unternehmen bietet Support bei Notierungsaufnahmen (Going Public, IPO's), Fundraising sowie Unternehmensberatung an. Der Fokus liegt in der Beratung von Start-Up Unternehmen und börsennotierten Gesellschaften aus dem Small- und Midcap Bereich sowie Beteiligungsgesellschaften.

Aussender: Iqoniko LLC FZ Adresse: Boulevard Plaza, Tower 2, Level 22, 74053 Dubai Land: Vereinigte Arabische Emirate Ansprechpartner: Moura Tel.: +97145247875 E-Mail: office@iqoniko.com Website: www.iqoniko.com

