DJ PTA-Adhoc: UBM Development AG: UBM überlegt und prüft die Emission einer weiteren nachrangigen Hybridanleihe

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta/10.03.2025/14:35) - Die UBM Development AG ("UBM") prüft im Rahmen der Optimierung ihrer Eigenkapitalstruktur aktuell die Begebung einer grünen Hybridanleihe im Geschäftsjahr 2025, samt der Möglichkeit eines Rückkaufangebots für die Hybridanleihe 2021, und hat dafür die Raiffeisen Bank International AG mandatiert. Mit einer allfälligen Emission einer grünen Hybridanleihe im laufenden Geschäftsjahr soll das Bilanzbild der UBM langfristig gestärkt werden. Die Emission einer marktüblichen Hybridanleihe bleibt der dann vorherrschenden Marktlage vorbehalten. Für den Fall der tatsächlichen Emission hat der größte Kernaktionär der UBM grundsätzliches Interesse bekundet, mit einem Volumen von EUR 10 Millionen an einer allfälligen Emission teilzunehmen.

Aussender: UBM Development AG Adresse: Laaer-Berg-Straße 43, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Christoph Rainer Tel.: +43 664 80 1873 200 E-Mail: investor.relations@ubm-development.com Website: www.ubm-development.com

ISIN(s): AT0000815402 (Aktie), AT0000A2AX04 (Anleihe), AT0000A2QS11 (Anleihe), AT0000A35FE2 (Anleihe), AT0000A3FFK1 (Anleihe), XS2355161956 (Anleihe) Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Scale in Frankfurt

March 10, 2025 09:35 ET (13:35 GMT)