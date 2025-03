Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Expansion/Personalie

Marion Schihin wird Partner bei Dynamics Group



10.03.2025





Medienmitteilung Marion Schihin wird Partner bei Dynamics Group Zürich, 10. März 2025 - Dynamics Group, eine der führenden unabhängigen Beratungsgruppen für strategische Kommunikation in der Schweiz, freut sich, Marion Schihin im Kreis der Partner zu begrüssen. Sie ergänzt das Team am Standort Zürich mit ihrer langjährigen Erfahrung in allen Bereichen der Unternehmenskommunikation. Marion Schihin war langjährige Leiterin Unternehmenskommunikation der börsenkotierten Immobiliengesellschaft Mobimo Holding AG, Kommunikationschefin der als Versandapotheke und Ärztegrossistin tätigen Zur Rose-Gruppe (heute DocMorris), Mediensprecherin der AXA Winterthur (heute AXA Schweiz) sowie Senior Consultant von Dynamics Group (von 2012 bis 2016 und von 2022 bis heute). Sie verfügt über Erfahrung in allen Bereichen der Unternehmenskommunikation, sowohl aus ihrer Tätigkeit innerhalb von Organisationen als auch aus Beratermandaten. Ihre Kompetenzen umfassen insbesondere Corporate Publishing und Redaktion, Medienarbeit, Issue Management sowie Krisenkommunikation. Sie berät CEOs börsenkotierter Unternehmen, Stiftungsräte und Geschäftsführer von Anlagestiftungen sowie Führungspersonen privat gehaltener Gesellschaften. Marion Schihin schloss ihr Studium der französischen Sprach- und Literaturwissenschaft, Publizistik und Sozialpsychologie in Zürich und Paris mit einem Master of Arts ab. Zusätzlich studierte sie Rechtswissenschaften an der Universität Luzern und hält einen Master of Law. Thierry Meyer, Verwaltungsratspräsident und Senior Partner von Dynamics Group, sagt: «Wir heissen Marion Schihin in unserem Partnerteam herzlich willkommen. Mit ihr gewinnen wir nicht nur eine Kommunikationsspezialistin mit ausgezeichnetem Know-how, die perfekt zu unserer Kultur passt, sondern festigen auch unsere starke Marktposition als führende Schweizer Beratungsgruppe für strategische Kommunikation für die Zukunft.» Marion Schihin: «Bei Dynamics Group arbeite ich mit einem hoch kompetenten Team, das die Kundinnen und Kunden engagiert begleitet und berät. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung künftig als Partnerin einzubringen und Unternehmen und Organisationen in ihrer kommunikativen Positionierung zu unterstützen.» Kontakte Thierry Meyer, Verwaltungsratspräsident, Senior Partner Phone +41 79 785 35 81 E-Mail: tme@dynamicsgroup.ch Marion Schihin, Partnerin Phone +41 79 705 88 15 E-Mail: msc@dynamicsgroup.ch Über Dynamics Group Dynamics Group ist eine führende gesamtschweizerische Beratungsgruppe mit Schwerpunkten Corporate Communications, Capital Market Communications, Public Affairs, Reputation Management und Crisis Communications. Wir bieten strategische Kommunikationsberatung und -dienstleistungen an, um Kunden dabei zu unterstützen, Kommunikationsherausforderungen zu bewältigen, die ihren Ruf, ihr Geschäft und ihren Marktwert beeinflussen. Die Partnerschaft wurde 2006 gegründet und wird durch 20 Eigentümerpartnerinnen und -partner geführt. Dynamics Group verfügt über Standorte in Basel, Bern, Genf, Lausanne und Zürich.



