Die Aktie von Mineralys Therapeutics verzeichnete einen beeindruckenden Anstieg auf ein 52-Wochen-Hoch von 15,41 US-Dollar, nachdem das Unternehmen vielversprechende Ergebnisse aus seinen klinischen Studien für das Bluthochdruckmittel Lorundrostat bekannt gab. Der Kurs stieg um beachtliche 43 Prozent, nachdem der Handel nach der Veröffentlichung der Unternehmensmitteilung wieder aufgenommen wurde. Die bedeutende Kursbewegung spiegelt das wachsende Vertrauen der Investoren in die Zukunftsaussichten des Unternehmens wider. Die Daten von InvestingPro zeigen eine beeindruckende Rendite von 17,67 Prozent in der vergangenen Woche, wobei der Beta-Wert von 1,51 auf eine höhere Volatilität als der breitere Markt hindeutet. Mineralys Therapeutics verfügt über eine solide finanzielle Flexibilität mit einem Liquiditätsverhältnis von 14,02 und mehr Bargeld als Schulden in der Bilanz. Die Kursziele der Analysten liegen zwischen 24 und 45 US-Dollar, was auf weiteres Aufwärtspotenzial hindeutet. Die positiven Studienergebnisse aus den Phase-3-Launch-HTN- und Phase-2-Advance-HTN-Studien haben maßgeblich zur optimistischen Einschätzung beigetragen. In beiden Studien erreichte Lorundrostat die primären Endpunkte mit einer signifikanten Reduzierung des systolischen Blutdrucks und einem günstigen Sicherheitsprofil.

Klinische Erfolge steigern Marktperspektiven

Die klinischen Daten zeigen, dass Lorundrostat in der Launch-HTN-Studie eine Reduktion des systolischen Blutdrucks um 16,9 mmHg und eine placebobereinigte Reduktion von 9,1 mmHg (p<0,0001) nach sechs Wochen Behandlung erreichte. Nach zwölf Wochen wurden sogar noch bessere Werte mit einer absoluten Reduktion von 19,0 mmHg und einer placebobereinigte Reduktion von 11,7 mmHg (p<0,0001) erzielt. In der Advance-HTN-Studie wurde der primäre Endpunkt mit einer statistisch signifikanten placebobereinigte Reduktion von 7,9 mmHg bei 24-Stunden-Blutdruckmessung am Ende der Behandlung in Woche 12 erreicht. Unternehmenschef Jon Congleton äußerte sich zuversichtlich über die Wirksamkeit und Sicherheit von Lorundrostat und unterstrich das Potenzial des Medikaments für die etwa 15 bis 20 Millionen Patienten mit unkontrolliertem Bluthochdruck in den Vereinigten Staaten. Die vollständigen Ergebnisse der Advance-HTN-Studie sollen am 29. März 2025 auf der wissenschaftlichen Tagung des American College of Cardiology präsentiert werden. Trotz eines verfehlten Gewinn-pro-Aktie-Prognose für das vierte Quartal 2024 (-0,98 gegenüber erwarteten -0,71) bleibt das Unternehmen optimistisch bezüglich seiner finanziellen Gesundheit mit 198,2 Millionen US-Dollar an Bargeld und Investitionen. Investoren beobachten die Fortschritte von Mineralys Therapeutics genau, da der Aufstieg der Aktie auf dieses 52-Wochen-Hoch auf weitere Wachstumsaussichten und Stabilität im Sektor hindeuten könnte.

